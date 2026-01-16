Erratum zu: RSV-Prophylaxe in der Herbst-Winter-Saison 2025/26 durch passive Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen mit Nirsevimab
- Open Access
- 15.01.2026
- Erratum
Erratum zu:
Paediatr. Paedolog. 2025
In der veröffentlichten Fassung der Empfehlung wurden folgende inhaltliche Präzisierungen notwendig:
1.
Dosierung in der zweiten RSV-Saison
Ehemals:
-
„2. Saison: 200 mg i.m.“
NEU:
-
„2. Saison: 200 mg i.m.“ Auch wenn dazu keine Daten vorliegen, wird die Dosierung von 200 mg in der 2. Saison nur bei einem aktuellen Gewicht ≥ 10 kg empfohlen.
2.
Definition der extremen Frühgeburtlichkeit
Ehemals:
-
„Extrem frühgeborene Kinder (< 28. SSW)“
NEU:
-
„Extreme Frühgeborene und Frühgeborene bis SSW 28 + 6“
Der Originalartikel wurde korrigiert.
