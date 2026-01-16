Zum Inhalt

Pädiatrie & Pädologie

Erratum zu: RSV-Prophylaxe in der Herbst-Winter-Saison 2025/26 durch passive Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen mit Nirsevimab

  • Open Access
  • 15.01.2026
  • Erratum
Verfasst von
Dr. Gülsen Sever Yildiz
Angelika Berger
Volker Strenger
Hans Jürgen Dornbusch
Angela Zacharasiewicz
Bernhard Resch
Karl Zwiauer
Reinhold Kerbl
Maria Paulke-Korinek
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
Die Online-Version des Originalartikels ist unter https://doi.org/10.1007/s00608-025-01325-6 zu finden.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Erratum zu:
Paediatr. Paedolog. 2025
https://doi.org/10.1007/s00608-025-01325-6
In der veröffentlichten Fassung der Empfehlung wurden folgende inhaltliche Präzisierungen notwendig:
1.
Dosierung in der zweiten RSV-Saison
 
Ehemals:
  • „2. Saison: 200 mg i.m.“
NEU:
  • „2. Saison: 200 mg i.m.“ Auch wenn dazu keine Daten vorliegen, wird die Dosierung von 200 mg in der 2. Saison nur bei einem aktuellen Gewicht ≥ 10 kg empfohlen.
2.
Definition der extremen Frühgeburtlichkeit
 
Ehemals:
  • „Extrem frühgeborene Kinder (< 28. SSW)“
NEU:
  • „Extreme Frühgeborene und Frühgeborene bis SSW 28 + 6“
Der Originalartikel wurde korrigiert.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

