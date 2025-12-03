Erratum zu: Extramammärer Morbus Paget

Erratum zu:

hautnah 2025

Der Artikel „Extramammärer Morbus Paget“ geschrieben von Hermann Kneitz, Matthias Goebeler wurde ursprünglich unter exklusiver Lizenz von „Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH Austria, ein Teil von Springer Nature“ veröffentlicht. Als Ergebnis der anschließenden Entscheidung den Artikel im Open-AccessModell zu veröffentlichen, wurde der Copyright-Vermerk des Artikels am 11. November 2025 in © The Author(s) 2025 geändert und der Artikel wird nun unter der Creative Commons Namensnennung Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

