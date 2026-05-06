Erratum zu: 66. Jahrestagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft 05.05.2026 Erratum Erschienen in Spektrum der Augenheilkunde Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Erratum zu: … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Erratum zu: 66. Jahrestagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft Publikationsdatum 05.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Spektrum der Augenheilkunde Print ISSN: 0930-4282 Elektronische ISSN: 1613-7523 DOI https://doi.org/10.1007/s00717-026-00618-w