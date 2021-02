Ernährung im Kontext der Strahlentherapie

Zurück zum Zitat Stelzer KJ, Koh WJ, Kurtz H, Greer BE, Griffin TW (1994) Caffeine consumption is associated with decreased severe late toxicity after radiation to the pelvis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 30(2):411–417. https://​doi.​org/​10.​1016/​0360-3016(94)90022-1 CrossRefPubMed