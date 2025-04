Ernährung als Schlüssel zur Schmerzlinderung bei Endometriose

p

In drei Studien wurde der Einfluss von Ernährungsumstellungen auf oxidative Stressmarker bei Endometriose untersucht. Amini et al. [] und Zheng et al. [] analysierten die Supplementierung von Vitamin C und E, Cirillo et al. [] eine mediterrane Diät. In allen drei Studien wurden oxidative Stressmarker im Blut analysiert. Amini et al. [] zeigten in einer RCT eine signifikante MDA-Reduktion von 34,51 ± 28,66 µM auf 17,74 ± 16,66 µM (= 0,002) und eine signifikante Reduktion von ROS von 6,22 ± 0,36 µM auf 3,66 ± 0,59 µM (< 0,001) durch die Vitamin-C- und -E-Supplementierung. Zheng et al. [] bestätigten die Reduktion von MDA und Lipidhydroperoxid durch diese Vitamine. Cirillo et al. [] stellten in einer Studie fest, dass eine mediterrane Diät zu verringerten ROS- und Lipidhydroperoxidwerten führte. Die VAS-Werte für Beckenschmerzen und Dysurie verbesserten sich bei Patient*innen, die sich mediterran ernährten.