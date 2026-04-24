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Anästhesie Nachrichten

ERC-Guidelines 2025: Reanimation bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern

  • 23.04.2026
  • Originalie
Verfasst von
Bernhard Ziegler
Bernhard Schnöll
Ruth Kröss
Martin Dünser
OA Dr. Armin Krösbacher
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten

Zusammenfassung

Die Reanimation von Neugeborenen, Säuglingen und Kindern unterscheidet sich wesentlich von der von Erwachsenen. Die Guidelines des European Resuscitation Council (ERC) 2025 tragen diesen Besonderheiten Rechnung und integrieren gleichzeitig eine stärkere Harmonisierung über alle Altersgruppen hinweg. Während beim Neugeborenen die Unterstützung der postnatalen Transition und eine suffiziente Ventilation im Vordergrund stehen, dominieren im Kindesalter respiratorische Ursachen des Kreislaufstillstands. Entsprechend behalten Beatmung und Oxygenierung einen zentralen Stellenwert in der pädiatrischen Reanimation. Die aktualisierten Leitlinien betonen die Bedeutung strukturierter Algorithmen, früher Intervention sowie regelmäßigen Trainings. Der Beitrag fasst die wesentlichen Neuerungen und klinischen Implikationen der ERC-Guidelines 2025 für die pädiatrische Reanimation zusammen.
Titel
ERC-Guidelines 2025: Reanimation bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern
Verfasst von
Bernhard Ziegler
Bernhard Schnöll
Ruth Kröss
Martin Dünser
OA Dr. Armin Krösbacher
Publikationsdatum
23.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten
Print ISSN: 2617-2127
Elektronische ISSN: 2731-3972
DOI
https://doi.org/10.1007/s44179-026-00360-3
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