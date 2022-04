Der Patient leidet an einer Krebserkrankung und wird bereits seit Jahren in der Institution betreut. Er ist daher mit dem Krankenhaus, den behandelnden Ärzt:innen sowie dem Pflegepersonal gut vertraut. Für den geplanten Krankenhausaufenthalt ist die Gabe seiner Chemotherapie angesetzt. Der Patient wurde am Morgen desselben Tages stationär aufgenommen und hatte ein Aufnahmegespräch mit einem der am Visitengespräch beteiligten Ärzte (A2). Der visitenleitende Arzt (A1) führt das Gespräch mit dem Patienten (P1) gemeinsam mit dem begleitenden Arzt (A2). Des Weiteren ohne Wortmeldung während der ausgewählten Abschnitte anwesend sind eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, welche die Stationsleitung innehat, sowie der Stationsarzt, der kurz nach Gesprächsbeginn hinzustößt, und B.B.

In der Eröffnungssequenz richten sich Arzt und Patient gemeinsam aus und nutzen diese Abstimmung, um zu ermitteln, inwiefern sie miteinander kooperieren werden []. Obwohl der Patient zu Beginn ein wenig dominant für das Setting agiert, verhält er sich kooperativ, als der visitenleitende Arzt die Rolle des Gesprächsführers einnimmt. Der visitenleitende Arzt und der Patient tauschen sich in weiterer Folge noch detaillierter über die Verfassung des Patienten aus (Zeile 009–022).

Der Patient eröffnet das Gespräch mit einer Begrüßung (Zeile 001). Es ist ungewöhnlich, dass der Patient das Gespräch eröffnet und nicht der visitenleitende Arzt. Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass der Patient bereits gut mit der Institution vertraut ist. Nicht die Ärzte begrüßen ihn auf ihrer Station, der Patient begrüßt die Ärzte in seinem Zimmer. Der visitenleitende Arzt reagiert auf die Begrüßung mit einem lauten „OH:“ (Zeile 003). Diese Lautäußerung entspricht nicht der klassischen Antwort auf eine Begrüßung, weshalb der Patient seine Begrüßung reformuliert (Zeile 005). Interessant ist, dass der visitenleitende Arzt erneut nicht mit einer Gegen-Begrüßung antwortet, sondern eine Frage an den Patienten richtet (Zeile 006). Damit hebt er seine Rolle als visitenleitender Arzt hervor, da nun der Patient seine Frage beantworten „muss“. Der Patient antwortet, dass es ihm „im GROßen und GANzen EIGentlich recht gu:t“ gehe (Zeile 008).

Nach dieser Sequenz wird gemeinsam von Ärzten, Pflegeperson und Patient ein Ersatztermin für die Chemotherapie gesucht. Dabei wird auf den geplanten Urlaub des Patienten Rücksicht genommen, über welchen der begleitende Arzt schon Bescheid weiß, der visitenleitende Arzt aber noch nicht. Abermals wird das Gespräch dadurch gestört, dass nicht alle am Gespräch Beteiligten denselben Informationsstand haben. Nachdem das Missverständnis aufgeklärt ist und sich alle Beteiligten auf eine Woche geeinigt haben, in der die Chemotherapie nachgeholt werden soll, erkundigt sich der Patient nach seinem „Gesamtbild“, woraufhin die Ärzte darlegen, dass sie mit den anderen Werten des Patienten sehr zufrieden sind. Der Patient führt die überraschende Besserung auf eine Änderung bei der vergangenen Chemotherapie zurück, welche es laut den Ärzten aber nicht gab. Nachdem die Sache (zumindest zur Zufriedenheit der Ärzte) geklärt ist, wird ein konkreter Termin für die verschobene Chemotherapie vereinbart, den alle Beteiligten bestätigen. Nun stellt der Patient die Frage, die ihn wohl schon beschäftigt, seit der visitenleitende Arzt ihm erklärt hat, dass er zu wenige Thrombozyten für die Chemotherapie hat (Abb., Zeile 174, thematische Verknüpfung zu Zeilen 032–034).

Die Frage des Patienten bleibt indes unbeantwortet, was ihn dazu veranlasst, diese in anderen Worten zu wiederholen (Zeile 030). An dieser Stelle wäre eine Videoaufnahme von Vorteil, um zu überprüfen, ob die nonverbale Kommunikation Aufschluss darüber gibt, wen der Patient mit seinen Fragen in Zeile 028 und 030 adressiert. Ob nonverbal adressiert oder nicht, der visitenleitende Arzt antwortet beim zweiten Versuch auf die Frage des Patienten, indem er die Worte des begleitenden Arztes aus Zeile 026 paraphrasiert und in eine leichter verständliche Sprache übersetzt (Zeile 032: „sie ham zu wenig blu:tPLÄTtchen“). Anschließend erklärt der visitenleitende Arzt dem Patienten, welche Folgen die geringe Thrombozytenanzahl für seine Behandlung hat (Zeile 034: „sodass wir sie heute verschie:ben müssen (–) von der CHEmo her;“).

Der Patient hat sein Rederecht vorerst durchgesetzt (Zeile 023), allerdings fällt ihm der begleitende Arzt erneut ins Wort (Zeile 024). Dies ist deswegen als Unterbrechung des Patienten zu erkennen, da der begleitende Arzt mitten im Redebeitrag vom Patienten versucht, das Rederecht zu übernehmen, und die Äußerung thematisch nicht mit einem vorherigen Redebeitrag verknüpft ist. Der Patient bricht daraufhin seine Äußerung ab. Der begleitende Arzt adressiert mit seiner Unterbrechung den visitenleitenden Arzt und spricht dabei über den Patienten in der dritten Person (Zeile 026: „ er hat nur […]“). Der begleitende Arzt informiert den visitenleitenden Arzt darüber, dass der Patient nur 55.000 Thrombozyten hat. Der Patient versteht den Einwurf des begleitenden Arztes – sei es akustisch oder inhaltlich – nicht, lässt sich dadurch aber vorerst nicht verunsichern und fragt mit einem „bitte?“ nach, um seinem Verständnis auf die Sprünge zu helfen (Zeile 028). Sein Versuch, sich wieder in das Gespräch einzubringen, aus dem er soeben (durch das Sprechen über anstatt mit ihm) ausgeschlossen wurde, gelingt nicht. Der begleitende Arzt klärt den Patienten weder darüber auf, was die von ihm eingebrachte Information für den Patienten bedeutet, noch entschuldigt er sich beim Patienten für die Unterbrechung, den Ausschluss aus dem Gespräch oder die Unhöflichkeit, in seinem Redebeitrag über ihn zu sprechen. Auch die nächste Wortmeldung ist an den visitenleitenden Arzt adressiert und dient dazu, ihn darüber aufzuklären, dass der Patient davon bis zum momentanen Zeitpunkt noch nichts wusste (Zeile 029). Der begleitende Arzt erzeugt hier mit seinem Sprechen über den Patienten ein „Gespräch im Gespräch“.

Am Beginn des Gesprächsabschnitts geht der Patient erneut auf sein Wohlbefinden aus dem vorangegangenen Gesprächsabschnitt ein, lässt seinen Satz aber unvollendet (Abb., Zeile 019). Mit diesem Redebeitrag knüpft der Patient an die Frage des visitenleitenden Arztes in Zeile 006 an. Der visitenleitende Arzt beendet daraufhin den Redebeitrag des Patienten; beide Gesprächsteilnehmer zeigen sich kooperativ. Nun kommt es jedoch zu einer Überlappung zwischen dem Patienten und dem begleitenden Arzt, da beide gleichzeitig zu sprechen beginnen (Zeile 022–023). Der begleitende Arzt, welcher bisher noch nicht am Gespräch beteiligt war, verstummt wieder, als er bemerkt, dass der Patient seinerseits einen neuen Redebeitrag beginnt.

Die Frage im Hinterkopf

Die Frage in Zeile 174 könnte direkt an die Erklärung des visitenleitenden Arztes in Zeile 034 anschließen. Es ist daher naheliegend, dass die Erklärung des visitenleitenden Arztes für den Patienten nicht ausreichend war. In den Zeilen 175 bis 179 gibt der visitenleitende Arzt ausführlich Antwort auf die Frage des Patienten. Besonders ins Auge fällt die Wortwahl „verknuspern“, die im Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung recht ungewöhnlich ist und bagatellisierend wirkt. Es fehlen an dieser Stelle die Hinweise darauf, ob der visitenleitende Arzt der Erkrankung mit Humor begegnen will oder sich eine Sprache zunutze macht, die sonst eher bei Kindern Anwendung findet. Die Pause unmittelbar vor dem Wort „verknuspern“ deutet jedenfalls darauf hin, dass der visitenleitende Arzt die Formulierung bewusst wählt.

Der Patient ratifiziert die Erklärung des visitenleitenden Arztes (Zeile 180), geht dann jedoch zu einer Interpretation der Ausführungen des visitenleitenden Arztes über und äußert seine Sorgen in Bezug auf die ungewollten Konsequenzen, welche die Chemotherapie mit sich bringen könnte. Diese Interpretation hält der visitenleitende Arzt für unzulässig und begleitet diese mit mehrmaligen Verneinungen. Der Rest des Redebeitrags des Patienten geht in seinem eigenen Lachen unter – eine Reaktion auf die vehemente Negierung seiner Äußerung durch den visitenleitenden Arzt. Mit seinem Lachen könnte der Patient zum Ausdruck bringen, dass er seine „Schwarzmalerei“ in Bezug auf die negativen Folgen der Chemotherapie nicht ernst gemeint hat. Der Optimismus bzw. die Hoffnung des Patienten zeigt sich auch in seiner Äußerung in Zeile 180: „[…] wann i ma dann endlich den tumor besiegt ham […].“