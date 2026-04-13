Psychiatrische Symptome bei Autoimmunenzephalitis

Einleitung 1 ]. Antikörpervermittelte Autoimmunenzephalitiden (AIE) sind eine Gruppe autoimmun vermittelter Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die durch Antikörper gegen neuronale Oberflächenantigene verursacht werden und durch ein gutes Ansprechen auf eine Immuntherapie gekennzeichnet sind. Pathogenetisch unterscheiden sich AIE grundlegend von sogenannten paraneoplastischen Hochrisiko-Syndromen, die zu über 70 % mit Tumoren einhergehen, vorwiegend bei älteren Personen auftreten und mit Antikörpern gegen intrazelluläre Antigene der Nervenzellen (wie z. B. Hu, Ri, oder Yo) assoziiert sind []. Klinisch manifestieren sich AIE häufig in Form komplexer neurologischer Syndrome, Bewegungsstörungen, limbischer Enzephalitis (welche durch neu auftretende epileptische Anfälle, Gedächtnisstörungen sowie psychiatrische Symptome gekennzeichnet ist), Hirnstammenzephalitis oder einer Ataxie. Abhängig vom zugrunde liegenden Antikörper können etwa 60 % der Patient:innen bei Krankheitsbeginn Angstzustände sowie prominente psychotische Symptome wie Wahnideen sowie optische oder akustische Halluzinationen präsentieren. Anzeige Bis zu 60 % der Patient:innen mit AIE entwickeln bei Krankheitsbeginn psychotische Symptome 1 2 ]. Im klinischen Alltag kann es besonders erschwerend wirken, dass Patient:innen gerade zu Beginn der AIE eine unauffällige Bildgebung und Liquorbefundung zeigen, sodass auch wenn Neurolog:innen für eine Konsiliarmeinung hinzugezogen werden, die Evidenzlage oft nicht ausreicht, um eine AIE weiter abzuklären. Verkomplizierend kann des Weiteren wirken, dass psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie in der Gesellschaft als stigmatisierend wahrgenommen werden und viele Patient:innen und Angehörige auf die Diagnose einer autoimmunen Psychose hoffen, um dem Stigma zu entgehen. All diese Faktoren tragen zur klinischen Herausforderung bei, ab wann man entscheidet, wie weit die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen gehen sollen, insbesondere da Immuntherapien auch Nebenwirkungen haben können. Die Entwicklung von klaren diagnostischen und therapeutischen Algorithmen kann helfen, die Zeitspanne bis zur Diagnose einer AIE zu verkürzen und das Risiko fehldiagnostizierter AIE-Fälle zu reduzieren. NMDAR LGI1 CASPR2 AMPAR GABA‑A GABA‑B R DPPX mGluR5 Neurexin-3α Häufigkeit psychiatrischer Symptome Sehr häufig Häufig Variabel Variabel Häufig Selten in frühen Stadien, häufig in späten Stadien Häufig Sehr häufig Selten Zusammenhang mit neurologischen Symptomen Isolierte psychiatrische Symptomatik vor Krampfanfällen und Bewegungsstörungen Nach Onset fokaler Anfälle Im Kontext von Symptomen einer limbischen Enzephalitis Isolierte psychiatrische Symptomatik vor oder im Kontext von Symptomen einer limbischen Enzephalitis Nach Onset von Krampfanfällen Nach Onset von Krampfanfällen Vor oder zeitgleich mit Gedächtnisstörungen Vor oder zeitgleich mit Krampfanfällen, Bewegungs- und Bewusstseinsstörungen Zeitgleich mit ausgeprägter Enzephalitis Prodromale Symptome Kopfschmerzen, Fieber, obere Atemwegssymptome, gastrointestinale Beschwerden Paroxysmaler Schwindel Selten Selten Kopfschmerzen, Erbrechen Selten Diarrhö, Gewichtsverlust Kopfschmerzen, Fieber, Gewichtsverlust, Übelkeit Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit Onset Akut Subakut Subakut Akut-subakut Subakut Subakut Schleichend Akut Akut Klinisch-psychiatrischer Phänotyp Psychose (zykloid), gesteigerte und labile Stimmung, Agitation, Katatonie Enthemmung, zwanghaftes Verhalten (Hyperphagie, Glücksspiel), psychotische Symptome im Kontext von limbischer Enzephalitis Psychose, Depression Psychose, Aggression, Manie Persönlichkeits- und Verhaltensänderung, selten Psychose Verhaltensänderung, Depression und Angst im längeren Verlauf Depression und Angst frühzeitig, Psychose später, mit ZNS Hyperexzitabilität und Hirnstammstörungen Psychose, diverse affektive Veränderungen: Depression, Angst, emotionale Labilität, Manie Agitation Zu den häufigsten Antikörpern, die mit psychiatrischen Symptomen einhergehen können, gehören Anti-NMDAR-Antikörper, gefolgt von einer Reihe weiterer Antikörper wie beispielsweise Anti-LGI1 oder Anti-AMPAR-Antikörper und die Differenzialdiagnose zu psychiatrischen Erkrankungen kann sich schwierig gestalten (Tab.). Insbesondere die kognitiven und psychiatrischen Symptome der Anti-NMDAR-Enzephalitis können denen einer Schizophrenie-Spektrum-Erkrankung sehr ähnlich sein. Erst im weiteren Krankheitsverlauf zeigen sich Unterschiede, da sich die Symptome bei Patient:innen mit Anti-NMDAR-Enzephalitis unter Therapie über die Zeit deutlich zurückbilden []. Im klinischen Alltag kann es besonders erschwerend wirken, dass Patient:innen gerade zu Beginn der AIE eine unauffällige Bildgebung und Liquorbefundung zeigen, sodass auch wenn Neurolog:innen für eine Konsiliarmeinung hinzugezogen werden, die Evidenzlage oft nicht ausreicht, um eine AIE weiter abzuklären. Verkomplizierend kann des Weiteren wirken, dass psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie in der Gesellschaft als stigmatisierend wahrgenommen werden und viele Patient:innen und Angehörige auf die Diagnose einer autoimmunen Psychose hoffen, um dem Stigma zu entgehen. All diese Faktoren tragen zur klinischen Herausforderung bei, ab wann man entscheidet, wie weit die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen gehen sollen, insbesondere da Immuntherapien auch Nebenwirkungen haben können. Die Entwicklung von klaren diagnostischen und therapeutischen Algorithmen kann helfen, die Zeitspanne bis zur Diagnose einer AIE zu verkürzen und das Risiko fehldiagnostizierter AIE-Fälle zu reduzieren.

Abklärung einer AIE bei erster Episode einer Psychose 2 Publikation Yellow- und Red Flags 6 ] Al-Diwani et al. 2017 [ Yellow Flags Subakuter onset < 3 Monaten Erste Episode einer schweren psychiatrischen Erkrankung Red Flags Sprachstörung Anfälle Katatonie/Bewegungsstörung, Dyskinesie oder Rigidität/abnorme Körperhaltungen Bewusstseinsstörung Autonome Funktionsstörung oder zentrale Hypoventilation Neuroleptikaempfindlichkeit 7 ] Herken & Prüss 2017 [ Yellow Flags Bewusstseinsstörung Abnorme Körperhaltung oder Bewegungsstörung (orofazial, Extremitätendyskinesie) Autonome Instabilität Fokale neurologische Defizite Aphasie oder Dysarthrie Rasche Progression der Psychose (trotz Therapie) Hyponatriämie Katatonie Kopfschmerzen Andere Autoimmunerkrankungen (z. B. Thyreoiditis) Red Flags Liquorpleozytose oder oligoklonale Banden bei fehlender Evidenz für Infektion Epileptische Anfälle Faziobrachiale dystone Anfälle V.a. malignes Neuroleptikasyndrom MRI-Auffälligkeiten (mesiotemporale Hyperintensität, Atrophie) EEG-Auffälligkeiten (Verlangsamung, epileptische Aktivität, extrem „delta brush“) 8 ] Pollak et al. 2020 [ Red Flags Prodromalsymptome eines Infekts Neu auftretende Kopfschmerzen oder klinisch signifikante Änderung des Kopfschmerzmusters Rasche Progression Unerwünschte Nebenwirkungen auf Antipsychotika oder malignes Neuroleptikasyndrom Schlechtes Ansprechen auf Antipsychotika Bewegungsstörungen (z. B. Katatonie, Dyskinesie) Fokale neurologische Defizite Bewusstseinsstörung Autonome Störungen Aphasie, Mutismus oder Dysarthrie Anfälle Positive Tumoranamnese Hyponatriämie Andere Autoimmunerkrankungen Parästhesie 9 ] Steiner et al. 2020 [ Yellow Flags Subakuter Onset (rasche Progredienz < 3 Monaten trotz Psychopharmakotherapie) Bewusstseinsstörung Gedächtnisstörung, Desorientiertheit Katatonie Sprachstörung Abnorme Haltungen oder Bewegungsstörungen (Dystonie oder Dyskinesie) Fokale neurologische Defizite Autonome Dysfunktion Hyponatriämie Andere Autoimmunerkrankungen (z. B. Thyreoiditis) Red Flags Epileptische Anfälle/faziobrachiale dystone Anfälle V.a. malignes Neuroleptikasyndrom 10 ] Hansen et al. 2020 [ Yellow Flags Verwirrtheit Progredienter Verlauf Kein Ansprechen auf Therapie Fluktuierende Psychopathologie Psychomotorische Symptome Red Flags Aphasie, Mutismus, Dysarthrie Autonome Störung Zentrale Hypoventilation Bewusstseinsstörung Epileptische Anfälle Faziobrachiale dystone Anfälle Fokale neurologische Defizite Hyponatriämie Prodromalsymptomatik mit Fieber Bewegungsstörungen (z. B. Katatonie, hypo- oder hyperkinetische Bewegungen) Neu auftretende Kopfschmerzen oder klinisch signifikante Änderung des Kopfschmerzmusters Unerwünschte Nebenwirkungen auf Antipsychotika oder Antidepressiva oder andere psychopharmakologische Medikamente Optische Halluzinationen Andere Autoimmunerkrankungen Parästhesie Positive Tumoranamnese Malignes Neuroleptikasyndrom Schwere unerklärliche kognitive Dysfunktion 11 ] Wang et al. 2022 [ Red Flags Tumor Katatonie oder Dyskinesie Unerwünschte Reaktion auf Antipsychotika mit Rigidität, Hyperthermie oder erhöhtem CK-Wert Schwere kognitive Dysfunktion Bewusstseinsstörung Anfälle Abnormer Blutdruck, Körpertemperatur, Herzfrequenz Liquorpleozytose > 5 Zellen/Mikroliter oder oligoklonale Banden oder erhöhter IgG-Index MRI, Veränderungen bilateraler medialer Temporallappen EEG, enzephalopathische Veränderungen Um die Differenzialdiagnose bei einer psychotischen Erstmanifestation hinsichtlich des Ausschlusses einer AIE zu erleichtern, wurden sogenannte Yellow- und Red-Flag-Symptome veröffentlicht, die Anlass für zusätzliche klinische Tests zum Ausschluss bzw. zur Diagnose einer AIE geben sollen (Tab.). Diese Warnsignale definieren sich einerseits über kritische Symptome und andererseits über die akute bis subakute Entwicklung der psychiatrischen Symptome. Die typischen psychiatrischen Symptome einer AIE sind überwiegend neuropsychiatrischer Natur, wie akuter oder subakuter Onset psychotischer Symptome mit atypischen Merkmalen (optische Halluzinationen, Disinhibition, affektive Symptome wie Manie oder ausgeprägte Stimmungsschwankungen) und zusätzliche neurologische Zeichen wie epileptische Anfälle, Bewusstseinsstörungen, fokale Defizite wie Aphasie oder subtile neurologische Zeichen wie motorische Symptome, Katatonie, Dyskinesie, Ataxie, Dysmetrie oder Dysautonomie. Weniger häufig können Patient:innen andere psychische Veränderungen wie neurokognitive Defizite, Delir oder Persönlichkeitsveränderungen entwickeln. Anzeige Es gibt unterschiedliche Empfehlungen, wann beim erstmaligen Auftreten einer Episode mit psychiatrischen Symptomen an eine AIE gedacht und entsprechende paraklinische Tests eingeleitet werden sollen. Die meisten Studienautor:innen empfehlen, eine MRI-, EEG- und Liquoruntersuchung einschließlich Antikörpertestung bei jenen Patient:innen durchzuführen, die eine subakute schwere psychiatrische Symptomatik mit zusätzlich mindestens einem Red-Flag-Symptom oder zusätzlichen neurologischen Symptomen präsentieren. Yellow- und Red-Flag-Symptome unterstützen die Diagnose einer AIE Diese Empfehlung basiert jedoch nicht auf systematischen Beobachtungen oder Auswertungen, sondern vielmehr auf einzelnen Expert:innenmeinungen. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass durch die Anwendung dieser Algorithmen die Wahrscheinlichkeit steigt, früher zu einer korrekten Diagnose zu gelangen.

Fallvignette 3 ] – verdeutlicht die schwierige Differenzialdiagnose einer Anti-NMDAR-Enzephalitis, die sich initial als psychiatrische Erkrankung präsentieren kann. Die folgende Fallvignette – 2021 unter Mitwirkung der Autorinnen dieses Beitrags veröffentlicht [] – verdeutlicht die schwierige Differenzialdiagnose einer Anti-NMDAR-Enzephalitis, die sich initial als psychiatrische Erkrankung präsentieren kann. Ein 33-jähriger Mann ohne bisherige psychiatrische oder neurologische Vorgeschichte wurde mit der Verdachtsdiagnose einer psychotischen Erstmanifestation stationär aufgenommen. Ein unmittelbar im Vorfeld durchgeführtes kraniales CT und ein Routinelabor waren unauffällig. In der Anamnese war eine Nierentransplantation etwa 13 Jahre zuvor fassbar mit regelmäßiger Einnahme von Cyclosporin, Mycophenolat Mofetil und Steroiden als Immunsuppression. Außenamnestisch waren etwa 2 Wochen zuvor plötzliche Verhaltensänderungen aufgetreten mit Affektlabilität, Distanzlosigkeit bis Enthemmung und zunehmend wahnhaft psychotischen Symptomen. Kurz nach der stationären Aufnahme zeigte sich der Patient mit fluktuierender Orientierung und Vigilanz, weitgehend inkohärentem Duktus, sexueller Disinhibition und Agitation. Eine akute kraniale MRT wies bis auf eine leichte Asymmetrie des supratentoriellen subarachnoidalen Raums und diskrete periventrikuläre Signalalterationen, im Sinne einer leichten Leukenzephalopathie, keine Auffälligkeiten auf. Im EEG sowie in einer weiteren Laboruntersuchung waren ebenso wenig relevante Auffälligkeiten fassbar. Der subakute Onset und die plötzliche delirante Symptomatik wurden in interdisziplinärer psychiatrischer und neurologischer Zusammenarbeit als Red Flags erachtet und eine Lumbalpunktion in die Wege geleitet. Im Liquorpunktat zeigte sich eine erhöhte Zellzahl (45), ein erhöhtes Protein (54 mg/dl) und positive oligoklonale Banden. Aufgrund dieses Befunds wurde bei noch ausstehendem Antikörperbefund jedoch Verdacht auf AIE eine Ex-juvantibus-Behandlung mit einer Steroid- und Immunglobulintherapie begonnen. Zusätzlich erfolgte eine symptomatische Behandlung der Agitation mit Risperidon 4 mg/Tag und Lorazepam 5 mg/Tag. Die ausstehenden Antikörperbefunde wiesen schließlich das Vorliegen von Anti-NMDAR-Antikörpern nach. Die weitere Behandlung der Anti-NMDAR-Enzephalitis erfolgte in enger psychiatrischer und neurologischer Zusammenarbeit im neurologischen Setting.

Paraklinische Tests Blutparameter Für die Testung antineuronaler Antikörper wird die Untersuchung von Blut und Liquor empfohlen, da einige Antikörper nur im Liquor, andere vorwiegend im Serum zu finden sind. Eine höhere Sensitivität im Liquor wird für viele relevante Antikörper wie z. B. Anti-NMDAR-Antikörper oder Anti-GFAP-Antikörper beschrieben. Im Gegensatz dazu können vor allem Anti-LGI1 und Anti-CASPR2-Antikörper eine prominente systemische Antikörperproduktion aufweisen und mit höherer Sensitivität im Serum nachweisbar sein. MRI, EEG und Liquoruntersuchung sind nützliche Tests in der Diagnose einer AIE 4 ], das Konzept von SREAT ist jedoch umstritten und die Erkrankungsentität wird von einigen Experten angezweifelt. Serum-Antiphospholipid-Antikörper oder antinukleäre Antikörper (ANAs) mit oder ohne Spezifität für doppelsträngige DNA könnten auf eine neuropsychiatrische Variante eines systemischen Lupus erythematodes oder andere Autoimmunerkrankungen hinweisen. Schilddrüsenantikörper (Anti-TPO-Antikörper) könnten auf eine steroidresponsive Enzephalopathie assoziiert mit Autoimmunthyreoiditis (SREAT) hinweisen [], das Konzept von SREAT ist jedoch umstritten und die Erkrankungsentität wird von einigen Experten angezweifelt. Serum-Antiphospholipid-Antikörper oder antinukleäre Antikörper (ANAs) mit oder ohne Spezifität für doppelsträngige DNA könnten auf eine neuropsychiatrische Variante eines systemischen Lupus erythematodes oder andere Autoimmunerkrankungen hinweisen. Anzeige EEG EEG-Veränderungen treten mit einer Prävalenz von bis zu 60 % bei Patient:innen mit AIE auf. Besonders sensitive Marker sind enzephalopathische Merkmale im EEG wie langsame Wellen, generalisierte Verlangsamung und intermittierend rhythmische Verlangsamung. Als spezifisch gelten Merkmale wie epileptische Entladungen, fokale Anomalien und ein Status epilepticus. Bei schwer verlaufender Anti-NMDAR-Enzephalitis können sogenannte extreme Delta-Brush-Muster auftreten. Zusammenfassend kann das EEG sehr nützlich sein, um sekundäre (enzephalopathische) Ursachen einer Psychose abzuklären, mit jedoch niedriger Spezifität für eine AIE. Magnetresonanztomographie Es können verschiedenste MRI-Auffälligkeiten bei Patient:innen mit AIE und psychotischer Symptomatik vorliegen, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch ein unauffälliges MRI eine AIE nicht ausschließt. Lediglich um die 14 % der Patient:innen mit Anti-NMDAR-Enzephalitis und psychotischen Merkmalen zeigen bitemporale MRI-Auffälligkeiten, wie sie bei einer limbischen Enzephalitis beschrieben werden. Ein Teil der Patient:innen zeigt unspezifische Veränderungen wie extralimbische Läsionen, generalisierte oder lokalisierte kortikale Atrophie oder postischämische Defekte. Bis zu 70 % der Betroffenen haben ein unauffälliges MRI. Liquor Obwohl die meisten Patient:innen mit AIE einen pathologischen Liquorbefund aufweisen, schließt auch ein unauffälliger Liquor eine AIE nicht aus. Etwa 20 bis 30 % der Betroffenen weisen keine Auffälligkeiten im Liquor auf. Die häufigsten pathologischen Liquorveränderungen umfassen ein erhöhtes Eiweiß, eine erhöhte Zellzahl und/oder positive oligoklonale Banden. Bei Nachweis von spezifischen Antikörpern, wie z. B. Anti-NMDAR-Antikörpern, kann die Diagnose einer AIE gestellt werden. Zusammenfassend gibt es eine Reihe nützlicher paraklinischer Tests, die in der Diagnose einer AIE hilfreich sind, jedoch kann keine der hier angeführten Methoden allein als „golden standard“ angesehen werden. Alle Expert:innen sind sich aber einig, dass insbesondere die Liquordiagnostik eine besondere Bedeutung in der Abklärung von Patient:innen mit psychiatrischen Symptomen mit Verdacht auf AIE hat, sowohl durch den Nachweis von spezifischen Antikörpern als auch unspezifische entzündliche Veränderungen, die in Zusammenschau mit anderen Ergebnissen eine entzündliche Pathogenese nahelegen können. Anzeige

Einschränkungen Um Fehldiagnosen und unnötige Immuntherapien zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Diagnose einer immunmediierten psychiatrischen Symptomatik immer im klinischen Kontext und in Zusammenschau mit allen verfügbaren Daten gestellt wird. Es sollte bedacht werden, dass sich der Phänotyp einer ersten psychiatrischen Episode im Kontext einer AIE fast immer in Form neuropsychiatrischer Symptome mit Red- oder Yellow Flags präsentiert. Die Interpretation der Testergebnisse sollte immer im klinischen Kontext erfolgen Eine geringe Zahl von etwa 5 % der Anti-NMDAR-Enzephalitis-Patient:innen präsentieren einen rein psychiatrischen Phänotyp, in diesen Fällen können lediglich weiterführende paraklinische Tests einschließlich des Nachweises antineuronaler Oberflächenantikörper im Liquor zu einer korrekten Diagnose führen. Insbesondere bei der Antikörperbestimmung ist es wichtig zu bedenken, dass die Sensitivität und Spezifität der Ergebnisse stark von den verwendeten Testmethoden abhängen. Ideale Ergebnisse werden durch eine Kombination zweier unabhängiger Testverfahren (z. B. Gewebe-basierter Assay und Zell-basierter Assay) erzielt. Bei Verwendung lediglich einer einzigen Testmethode können falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse resultieren. Bei unklaren oder atypischen Antikörperergebnissen sollte daher die Wiederholung der Testung in einem Referenzlabor bzw. spezialisierten Zentrum erwogen werden. Vorsicht ist auch geboten bei der Interpretation von unspezifischen MRI-Veränderungen, da insbesondere Läsionen in der weißen Substanz für die psychiatrische Symptomatik irrelevant sein können.

Resümee Vor allem in der Vergangenheit sind bis zu 50 % der AIE-Patient:innen fälschlicherweise als primäre psychiatrische Erkrankungen gelaufen, was die Relevanz dieses Themas für die Psychiatrie untermauert. Für die klinische Psychiatrie ist es daher von großer Wichtigkeit, methodologische Kompetenzen für paraklinische Tests wie Bildgebung, Liquoruntersuchung und EEG unter anderem über interdisziplinäre Kooperationen zu erhalten. Eine Zusammenschau der klinischen Präsentation unter Berücksichtigung der Yellow- und Red Flags und der verschiedenen Testergebnisse ist notwendig, um zu einer raschen Diagnose zu kommen und andere relevante Erkrankungen auszuschließen. Anzeige

Fazit für die Praxis AIE können sich initial in Form neuropsychiatrischer Symptome wie akuter oder subakuter Onset psychotischer Symptome mit atypischen Merkmalen (optische Halluzinationen, affektive Symptome wie Manie oder ausgeprägte Stimmungsschwankungen) präsentieren, meist treten zusätzliche neurologische Zeichen wie epileptische Anfälle, Bewusstseinsstörungen, fokale Defizite wie Aphasie oder subtile neurologische Zeichen wie motorische Symptome, Katatonie, Dyskinesie, Ataxie, Dysmetrie oder Dysautonomie auf.

Sogenannte Yellow- und Red Flags sollten differenzialdiagnostisch an eine AIE denken lassen und paraklinische Tests einleiten.

Empfohlene paraklinische Tests umfassen MRI, EEG und Liquoruntersuchung einschließlich Antikörpertestung.

Der Nachweis antineuronaler Antikörper sollte im Serum und Liquor erfolgen. Bei unklaren oder atypischen Antikörperergebnissen sollte die Wiederholung der Testung in einem Referenzlabor bzw. spezialisierten Zentrum erwogen werden.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt R. Höftberger und N. Mossaheb geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf