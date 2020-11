Hintergrund

Die Fachgesellschaft ÖGKJP ist – bedingt durch die gesetzlichen Änderung 2015 – in einem dynamischen Entwicklungsprozess. Der Vorstand hat in den vergangenen Jahren einen Organisationsentwicklungsprozess durchlaufen und neue Strukturen und strategische Zielsetzungen entwickelt. Die Etablierung dieser Strukturen und die Erreichung dieser Ziele sollen durch verschiedene Maßnahmen und Angebote sichergestellt werden. Ziel dieser Studie war es, über eine Mitgliederbefragung in Erfahrung zu bringen, wie wichtig die Mitglieder diese Maßnahmen und Angebote erachten und wie zufrieden sie damit sind. Weiters wurden die Befragten dazu eingeladen, bereits definierte Zukunftsthemen in Bezug auf ihre Wichtigkeit zu bewerten und weitere Themen, die in Zukunft von der Fachgesellschaft (intensiver) bearbeitet werden sollen, vorzuschlagen.