Entwicklung eines Elternedukationsprogramms bei Frühgeburtlichkeit auf der neonatologischen Intensivstation

Zurück zum Zitat Klawetter S, Cetin N, Ilea P, McEvoy C, Dukhovny D, Saxton SN et al (2022) “All these people saved her life, but she needs me too”: understanding and responding to parental mental health in the NICU. J Perinatol 42:1496–1503. https://doi.org/10.1038/s41372-022-01426-1CrossRefPubMedPubMedCentral