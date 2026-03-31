Entre hormones, pilosité et microbes furtifs, ou: l’art de regarder de plus près 01.04.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr Petra Stute Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Sans résumé Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Zwischen Hormonen, Haaren und heimlichen Mikroben – oder: Die Kunst, zweimal hinzusehen Nächster Artikel Haarausfall: Ursache, Abklärung und Therapie bedeutsamer Krankheitsbilder in der frauenärztlichen Sprechstunde Metadaten Titel Entre hormones, pilosité et microbes furtifs, ou: l’art de regarder de plus près Verfasst von Prof. Dr Petra Stute Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-026-00443-z