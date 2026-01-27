Endoprothetische Versorgung des Handgelenks

1 ]. Die Arthrose des Handgelenks stellt eine klinisch relevante Entität mit potenziell erheblicher Einschränkung der Lebensqualität dar. Die Prävalenz beträgt laut Haugen et al. zwischen 1 und 8 % in der Allgemeinbevölkerung, wobei mehr als 95 % der Fälle sekundär bedingt sind. Klinisch manifestiert sich die Handgelenksarthrose typischerweise durch belastungsabhängige Schmerzen, Einschränkungen der Beweglichkeit, Kraftverlust sowie lokale Schwellung [].

Bildgebend reicht in der Regel eine konventionelle Röntgendiagnostik in 2 Ebenen (dorsopalmare und laterale Projektion) zur Beurteilung der arthrotischen Veränderungen aus. In bestimmten Situationen, wie z. B. bei Verdacht auf avaskuläre Nekrosen oder unklarer klinische Symptomatik, können weiterführende Untersuchungen mittels Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder gar eine diagnostische Arthroskopie, insbesondere zur Beurteilung der Knorpelverhältnisse in der Fossa lunata sowie am Kapitatumkopf, erforderlich sein.

In den letzten 2 Jahrzehnten hat sich die operative Versorgung durch Handgelenksprothesen deutlich weiterentwickelt. Die Kombination aus verbesserten Implantatdesigns und einer präziseren Patient:innenselektion ermöglicht in geeigneten Fällen eine schmerzarme Beweglichkeitserhaltung – ein klarer Vorteil gegenüber der klassischen Arthrodese. Insbesondere vor dem Hintergrund der abnehmenden Häufigkeit rheumatoider Arthritis und einer Zunahme posttraumatischer Arthrosen ergibt sich eine neue Relevanz der Handgelenksprothetik.

Ätiologie der Handgelenksarthrose Die Ätiologie der Handgelenksarthrose ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sekundär – sei es posttraumatisch oder im Rahmen systemischer Erkrankungen. Entzündliche Gelenkerkrankungen, wie die rheumatoide Arthritis, Gicht oder systemische Vaskulitiden (z. B. Morbus Behçet), führen über chronische Synovialitis und Kapselbandzerstörung zu einem strukturellen Umbau des Gelenks. Posttraumatische Arthrosen entstehen häufig nach intraartikulären Frakturen des distalen Radius, insbesondere bei fehlverheilten Brüchen oder persistierender Gelenkinstabilität. Klassische Formen sind hier das „scapholunate advanced collapse (SLAC) wrist“ und das „scaphoid nonunion advanced collapse (SNAC) wrist“, die durch ein fortschreitendes Destruktionsmuster charakterisiert sind. Durch die verbesserte Früherkennung und Therapie nimmt der Anteil entzündlich bedingter Arthrosen ab Anzeige Weitere Ursachen umfassen avaskuläre Knochennekrosen (z. B. Morbus Kienböck oder Preiser), karpale Instabilitäten oder angeborene Fehlstellungen im Bereich des Radiokarpalgelenks. Diese unterschiedlichen Pathomechanismen führen letztlich zu einem vergleichbaren Endstadium mit Gelenkspaltverschmälerung, subchondraler Sklerose, Osteophyten und Bewegungsschmerz. 2 ]. Durch die verbesserte Früherkennung und Therapie rheumatologischer Erkrankungen nimmt der Anteil entzündlich bedingter Arthrosen kontinuierlich ab, während posttraumatische Veränderungen zunehmend in den Vordergrund treten [].

Indikationen zur Handgelenksprothese Die Indikation zur Handgelenksendoprothetik entspricht in weiten Teilen jener zur totalen Handgelenksarthrodese. Entscheidende Kriterien sind therapieresistente Schmerzen, fortgeschrittene degenerative Veränderungen und ein funktioneller Leidensdruck. Häufig besteht seitens der Patient:innen ein ausdrücklicher Wunsch nach Erhalt der Beweglichkeit, insbesondere bei bilateralem Befall oder bereits bestehender Immobilität benachbarter Gelenke. 2 ]). In den vergangenen Jahren verschob sich das Indikationsspektrum: Während früher vor allem Patient:innen mit rheumatoider Arthritis im Fokus standen, ist heute ein deutlicher Anstieg bei posttraumatischen Arthrosen zu beobachten. Laut Melamed et al. waren bis zu 71 % der Prothesenträger Patient:innen mit rheumatoider Arthritis (RA); aktuelle Daten zeigen jedoch einen zunehmenden Anteil an posttraumatischen Ursachen (z. B. SLAC/SNAC-Wrist Stadium IV, ausgeprägte Arthrosen nach distalen Radiusfrakturen oder perilunären Luxationen; []). Heutzutage ist ein deutlicher Anstieg bei posttraumatischen Arthrosen zu beobachten Auch fortgeschrittene Stadien der avaskulären Knochennekrose – etwa Lichtman-Stadium 3B oder 4 – können eine Indikation darstellen, sofern ausreichende knöcherne Voraussetzungen bestehen. Zudem sind seltene angeborene oder erworbene Fehlstellungen im Radiokarpalgelenk ebenfalls potenzielle Einsatzgebiete, vorausgesetzt: Es besteht der Wunsch nach Erhalt der Restfunktion und die anatomischen Gegebenheiten lassen eine sichere Verankerung der Komponenten zu. Wichtig ist dabei die sorgfältige klinische und bildgebende Beurteilung. Die Handgelenksprothese stellt insbesondere für Patient:innen mit moderaten funktionellen Anforderungen eine valide Alternative zur Versteifung dar, ohne deren irreversible Bewegungseinschränkungen.

Die Entscheidung für eine Handgelenksprothese erfordert eine differenzierte präoperative Evaluation. Neben der primären Ursache und dem radiologischen Schweregrad der Arthrose sind Beweglichkeit, Weichteilverhältnisse, Knochenqualität und individuelle Patient:innenfaktoren entscheidend. Patient:innen mit rheumatoider Arthritis bringen häufig eine eingeschränkte Weichteilstabilität, Sehnenaffektionen und reduzierte Knochenqualität mit sich. Hier ist eine präzise präoperative Bildgebung (inkl. CT bei Fragestellung knöcherner Integrität) sinnvoll. Die verbliebene Gelenkbeweglichkeit muss kritisch beurteilt werden – eine zu starke präoperative Einschränkung schränkt das erreichbare postoperative Ergebnis ein. Besondere Beachtung gilt dem beruflichen und freizeitlichen Belastungsprofil. Patient:innen mit hohen physischen Anforderungen – etwa im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft – sind aufgrund der Belastungsgrenzen moderner Implantate häufig keine geeigneten Kandidaten. Mit der Handgelenksprothese soll Schmerzreduktion bei gleichzeitigem Funktionserhalt erreicht werden Ein zentrales Ziel ist die Schmerzreduktion bei gleichzeitigem Funktionserhalt. Die Patient:innen müssen dabei realistisch über mögliche Komplikationen und gegebenenfalls notwendige Revisionsoperationen aufgeklärt werden. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung individueller Ziele ist essenziell, um postoperative Enttäuschungen zu vermeiden.

Kontraindikationen hohe physische Belastung im Alltag oder Beruf (z. B. schwere körperliche Arbeit mit wiederholter axialer Last auf das Handgelenk);

mangelhafte Knochenqualität , insbesondere mit fortgeschrittener ulnarer Translation des Karpus oder ausgedehnten osteolytischen Arealen;

Abhängigkeit von Gehhilfen mit dauerhafter Belastung des Handgelenks (z. B. bei hemiplegischen Patient:innen);

chronische oder rezidivierende Infektionen , die das Risiko einer periprothetischen Infektion erhöhen. Trotz der Fortschritte in der Implantattechnologie bleibt die sorgfältige Indikationsstellung entscheidend. Absolute Kontraindikationen für die Implantation einer Handgelenksprothese umfassen: Weitere Kontraindikationen sind ausgeprägte Gelenkdestruktion mit Verlust wesentlicher knöcherner Anteile, schwere neurologische Erkrankungen mit unkontrollierten Bewegungen oder massive Weichteilinsuffizienz. Gerade bei jungen, körperlich aktiven Patient:innen sollte die Indikation kritisch hinterfragt werden – hier stellt die totale Arthrodese trotz Verlust der Beweglichkeit oftmals die langfristig verlässlichere Lösung dar.

Entwicklung der Handgelenksendoprothetik 3 ]. Die Geschichte der Handgelenksendoprothetik reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück: Die erste dokumentierte Implantation einer Handgelenksprothese erfolgte 1890 durch Themistocles Gluck in Berlin, der ein Modell aus Elfenbein verwendete. In den 1960er-Jahren etablierte sich unter Swanson die Silikonprothese als erste weit verbreitete Variante. Diese frühen Implantate wiesen jedoch eine hohe Rate an Komplikationen auf – insbesondere Implantatbruch sowie Silikonabrieb mit begleitender Synovitis und zystischen Knochenveränderungen []. Anzeige Ab den 1980er-Jahren wurden erste Totalendoprothesen mit radialer und karpaler Komponente entwickelt, zunächst zementiert und mit teils ausgedehnten Knochenresektionen verbunden. Die Resultate waren in vielen Fällen unbefriedigend – hohe Lockerungs- und Luxationsraten führten zu berechtigter Skepsis in der Fachwelt. 4 ]. Die dritte Generation der Prothesen versuchte durch verbesserte Materialeigenschaften, Verankerungstechniken und biomechanisches Design die Frühkomplikationen zu reduzieren, allerdings blieben die Langzeitergebnisse limitiert. Die Überlebensraten lagen nach 10 Jahren je nach Studie nur zwischen 40 und 83 % []. Erst mit der Einführung der vierten Generation – modular aufgebaut, meist zementfrei implantiert und mit biomechanisch optimierter Geometrie – konnte die Handgelenksprothetik an klinischer Relevanz gewinnen. Diese modernen Systeme bieten eine verbesserte Primärstabilität sowie eine differenzierte Inlayauswahl zur Bandspannungsregulation und sind weniger knochenresezierend.

Handgelenksarthrodese vs. Handgelenksprothese Die totale Handgelenksarthrodese war über Jahrzehnte der Goldstandard bei schmerzhafter Endstadiumarthrose. Sie bietet eine zuverlässige Schmerzreduktion und hohe Langzeitstabilität, allerdings auf Kosten der vollständigen Mobilität im Handgelenk. Für viele Patient:innen bedeutet dies funktionelle Einschränkungen im Alltag – insbesondere bei bilateraler Erkrankung oder bereits eingeschränkten Nachbargelenken (z. B. Ellenbogen, Finger). 5 ]. Demgegenüber ermöglicht die Prothese einen funktionellen Bewegungsradius, insbesondere in Flexion/Extension (typisch 30–40°), was das Greifen, Halten und Positionieren erleichtert. Vergleichende Studien zeigen, dass moderne Prothesen hinsichtlich Schmerzreduktion, Kraft und Komplikationsrate mit der Arthrodese gleichziehen können. Die bessere Funktionalität schlägt sich in niedrigeren QuickDASH-Scores nieder – insbesondere bei Patient:innen mit moderatem Aktivitätsniveau []. Entscheidend ist individuelles Abwägen zwischen Beweglichkeit, Belastbarkeit und Implantatstabilität 5 ]. Die zeigt sich z. B. in einem Vergleich von 41 Arthrodesepatient:innen und 22 Patient:innen mit Universal-2-Prothese. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in Kraft, VAS oder Komplikationen, jedoch eine bessere Handfunktion bei Prothesenträgern []. Die Prothese stellt somit eine echte Alternative dar, sofern die Patient:innenselektion, operative Technik und Nachsorge stimmen. Entscheidend ist eine individuelle Abwägung zwischen Beweglichkeit, Belastbarkeit und langfristiger Implantatstabilität.

Outcome n = 990 Implantate) zeigte [ 6 ]: 5‑Jahres-Überlebensrate: bis zu 92 %;

8‑Jahres-Überlebensrate: bis zu 89 %;

10-Jahres-Überlebensrate: bis zu 86 % für die Motec-Prothese®(Medeco-CH, Duillier, Schweiz);

längstes Follow-up: Universal 2 mit 15 Jahren und 78 % Überleben. Zahlreiche Studien der letzten 2 Jahrzehnte belegen den deutlichen Fortschritt moderner Handgelenksprothesen in Bezug auf Implantatüberleben und funktionelle Ergebnisse. Eine systematische Auswertung von 18 Studien aus den Jahren 2004–2021 durch Zijlker et al. (= 990 Implantate) zeigte []: Remotion: 5‑Jahres-Überleben 99 %, radiologische Lockerungsrate 18 %;

Maestro: 5‑Jahres-Überleben 95 %, radiologische Lockerung nur 2 %;

Universal 2: 5‑Jahres-Überleben 91 %, radiologische Lockerung 36 %;

Biax: 5‑Jahres-Überleben 84 %, radiologische Lockerung 26 %. Einzelne Prothesen unterscheiden sich leicht in ihrer Performance. In einer großen Kohortenanalyse von Sagerfors et al. mit 219 Patient:innen (durchschnittliches Alter: 60 Jahre, mittleres Follow-up 7 Jahre) wurden 4 Implantattypen verglichen: Interessant ist, dass eine radiologische Lockerung nicht zwangsläufig mit einem Revisionsbedarf korrelierte – häufig waren diese Zeichen bereits präoperativ durch schwere Destruktion angelegt. 7 ]. Funktionell zeigten alle Systeme eine signifikante Verbesserung der Schmerzen gemäß VAS, des Bewegungsumfangs und der Handfunktion (gemessen z. B. mittels Quick Disability of Arm, Shoulder and Hand(DASH)- oder der Patient Rated Wrist Evaluation(PRWE)-Score. Die Zufriedenheitsraten lagen in den meisten Studien über 80 % [].

Vergleich von RA- mit Nicht-RA-Patient:innen Implantatüberleben nach 4 Jahren: 96 % (RA) vs. 92 % (Nicht-RA);

radiologische Lockerung: kein signifikanter Unterschied;

funktionelle Scores (VAS, QuickDASH): vergleichbar;

Patient:innenzufriedenheit: höher in der Gruppe der Nicht-RA-Patient:innen, aber nicht signifikant. In einer Vergleichsstudie mit 215 Patient:innen (129 RA, 86 posttraumatisch) zeigten sich folgende Ergebnisse: 8 ]. Es scheint somit wahrscheinlich, dass unabhängig von der Arthrosegenese mit Handgelenksendoprothesen ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann [].

Einfluss der posttraumatischen Arthroseursache SLAC-Wrist: 13 Patient:innen;

SNAC-Wrist: 11 Patient:innen;

Status nach distaler Radiusfraktur: 8 Patient:innen. Innerhalb der Gruppe posttraumatischer Arthrosen differieren die Ergebnisse je nach zugrunde liegender Pathologie. In einer retrospektiven Analyse von 31 Patient:innen wurden folgende Untergruppen betrachtet: Alle 3 Gruppen profitierten signifikant von der Prothese hinsichtlich Schmerz und Funktion. Allerdings zeigten Patient:innen mit zurückliegenden distalen Radiusfrakturen eine schlechtere Beweglichkeit, insbesondere in der Extension. Vermutet werden hier anatomische Einschränkungen durch vorbestehende Achsabweichungen oder Kapselkontrakturen. 9 ]. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer detaillierten präoperativen Beurteilung der knöchernen Achsen, Bandverhältnisse und Weichteilstrukturen – insbesondere bei komplexer Traumafolgen [].

Handgelenksendoprothetik vs. totale Handgelenksarthrodese Der direkte Vergleich zwischen totaler Arthrodese und Endoprothetik des Handgelenks ist Gegenstand mehrerer Studien der letzten Jahre. Während die Arthrodese eine langfristig stabile Schmerzreduktion bietet, erkauft sie diese durch vollständigen Bewegungsverlust im Radiokarpalgelenk. kein signifikanter Unterschied in Schmerz (VAS), Kraft oder Komplikationsrate;

keine signifikant bessere Funktion im QuickDASH in der Prothesengruppe;

keine erhöhten Revisionsraten bei Patient:innen mit Handgelenksendoprothese. Eine vergleichende Studie mit 41 Patient:innen nach Arthrodese und 22 Patient:innen mit Universal-2-Prothese bei durchschnittlich 6 Jahren Follow-up zeigte: 5 ]. Diese Ergebnisse bestätigen, dass eine moderne Handgelenksprothese für Patient:innen mit niedriger bis moderater Aktivität funktionelle Vorteile bietet, ohne ein erhöhtes Risiko für Komplikationen []. Der Erhalt von Flexion/Extension (meist 30–40°), Restbewegung in der Ulnar‑/Radialabduktion sowie ein aktiver Pronations‑/Supinationsbogen ermöglichen alltagsrelevante Funktionen wie Essen, Waschen oder Tippen – entscheidende Vorteile gegenüber der Arthrodese, insbesondere bei bilateraler Erkrankung.

Handgelenksprothese nach Voroperationen (PRC; Abb. 1 Ektomie der proximalen KarpalreiheAbb.);

4‑Ecken Arthrodese (4CF);

radiokarpale Teilarthrodesen;

RSL-Fusionen (Abb. 2 (Abb.). Abb. 1 a Patient mit St.p. PRC (proximale Karpalreihe) vor etwa 20 Jahren und zwischenzeitlicher Anschlussdegeneration im Bereich der Fossa lunata sowie des Kapitatumkopfs. b Postoperatives Bild nach Versorgung mittels Handgelenksprothese ReMotion® (Stryker, Portage, Michigan, USA) Bild vergrößern Abb. 2 a Handgelenksröntgenuntersuchung bei St.p. radioscapholunärer(RSL)-Fusion mittels winkelstabiler Platte. b Die koronare Rekonstruktion der Computertomographie zeigt einen fehlenden knöchernen Durchbau der Arthrodese sowie die hochgradige Arthrose am Kapitatumkopf. c Postoperatives Röntgenbild p.a./seitlich nach Materialentfernung und Implantation einer Handgelenksprothese ReMotion® (Stryker, Portage, Michigan, USA) Bild vergrößern Die Versorgung von Patient:innen mit vorausgegangenen gelenkerhaltenden Eingriffen stellt eine besondere Herausforderung dar. Dazu zählen: Für diese Fälle existieren bislang nur begrenzt Daten. Einzelne Fallserien und retrospektive Auswertungen belegen jedoch, dass bei erhaltener knöcherner Substanz – insbesondere im Os capitatum – eine zementfreie Implantation möglich ist. 10 ]. Entscheidend ist die präoperative Beurteilung der Integrität der karpalen Basis und eine akkurate Achsführung der Komponenten []. Die Konversion einer totalen Arthrodese in eine Prothese wird nur in Ausnahmefällen durchgeführt, meist bei bilateraler Immobilität mit ausgeprägtem Leidensdruck. Sie ist technisch anspruchsvoll und geht mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen einher.

Implantatassoziierte Komplikationen Trotz der Fortschritte in der Implantatentwicklung bleibt die Endoprothetik des Handgelenks mit spezifischen Risiken behaftet. Die häufigsten Komplikationen sind: häufigste Komplikation (v. a. karpale Komponente);

radiologischer Lysesaum ist häufig, aber nicht zwingend klinisch relevant;

symptomatische Migration mit Schmerzen ist verdächtig;

Therapieoptionen: Spongiosaplastik, Komponententausch, in schweren Fällen Umwandlung in Arthrodese; Aseptische Lockerung: intraoperativ: zumeist am distalen Radius – häufig durch Cerclagen behandelbar;

postoperativ: Ausbrechen der karpalen Komponente bei Sturz; Periprothetische Frakturen: selten , rückläufig durch verbesserte Bandspannungsregulation via Inlayhöhe;

therapierbar durch Revision und ggf. Austausch des Inlays; Luxationen: Inzidenz: ca. 1,4 %;

Frühinfekt: Débridement, Wechsel der mobilen Komponenten;

Spätinfekt: 2‑zeitiges Vorgehen – ggf. Explantation und Wechsel auf Arthrodese; Infektionen: radiale Impakion vermeidbar durch kombinierte PRC [ 11 ]; vermeidbar durch kombinierte PRC [];

ulnares Impingement , PE-Abrieb mit Synovitis: Indikation zur Synovektomie und Inlaywechsel;

in seltenen Fällen: Metallose mit Pseudotumorbildung und Kompression des Nervus medianus. Impingement und Polyethylen(PE)-Abrieb:

Umwandlung in eine Handgelenksarthrodese ausgeprägte aseptische Lockerung mit Knochendefekten;

rezidivierende Luxationen trotz Inlayanpassung;

chronische periprothetische Infektionen;

Brüche mit irreparabler Zerstörung der Implantatbettstruktur. Trotz sorgfältiger Indikationsstellung und präziser Operationstechnik kann es zu Komplikationen kommen, die eine Umwandlung der Prothese in eine Arthrodese erforderlich machen. Typische Indikationen sind: Bei der Umwandlung ist der Erhalt der karpalen Höhe entscheidend, um ein funktionelles Resthandgelenk zu gewährleisten. Hierzu kommen Interpositionstechniken mit Auto- oder Allografts (z. B. Beckenkammspongiosa) zum Einsatz. Ziel ist eine stabile, schmerzfreie Fusion, typischerweise in 10°-bis 15°-Extension, um eine alltagstaugliche Handstellung zu erreichen.

Pearls und Pitfalls bei der Primärimplantation insbesondere das vierte Karpometakarpalgelenk (CMC) meiden : Schraubenlockerungen;

minimale Resektion am Capitatum zur Schonung der karpalen Höhe;

achsgerechte Implantation ist essenziell für Langzeitstabilität;

Stabilität hat Vorrang vor Beweglichkeit – inkongruente Bandspannung führt zu Luxation;

bei Erhalt des distalen Radioulnargelenks (DRUG) sollten der trianguläre fibrokartilaginäre Komplex (TFCC) geschont werden;

sorgfältige Kapselrekonstruktion (Retinakulumplastik) zur Sicherung;

keine tiefen Wundspreizer : Vermeidung iatrogener Strecksehnenrupturen;

frühfunktionelle Nachbehandlung nach Wundheilung. Die Implantation einer Handgelenksprothese erfordert umfassende chirurgische Erfahrung. Folgende Empfehlungen haben sich klinisch bewährt:

Fazit Die moderne Handgelenksendoprothetik hat sich in den letzten Jahren zu einer verlässlichen Therapieoption für ausgewählte Patient:innen mit fortgeschrittener Handgelenksarthrose entwickelt. Fortschritte in Implantatdesign, Materialtechnologie und operativer Technik ermöglichen heute stabile und funktionelle Ergebnisse – insbesondere bei Patient:innen mit moderater körperlicher Belastung. Wichtig für den klinischen Erfolg ist eine strenge Indikationsstellung unter Berücksichtigung der individuellen Belastungsanforderung, der Gelenkpathologie und der Weichteilsituation. Während Patient:innen mit RA weiterhin eine geeignete Zielgruppe darstellen, wächst die Bedeutung posttraumatischer Arthrosen stetig. Die Möglichkeit zur Umwandlung in eine Arthrodese muss stets in der Nachsorge berücksichtigt werden Komplikationen, wie aseptische Lockerung, Frakturen oder Infektionen, sind selten, aber relevant. Die Möglichkeit zur Umwandlung in eine Arthrodese muss stets in der Nachsorge berücksichtigt werden. Insgesamt stellt die Handgelenksprothese eine funktionell überlegene Alternative zur Arthrodese dar – bei sorgfältiger Patient:innenauswahl und fachgerechter chirurgischer Durchführung. Sie ermöglicht eine schmerzarme, bewegungserhaltende Versorgung und verbessert die Lebensqualität vieler Betroffener nachhaltig.

