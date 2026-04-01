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Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht

Erschienen in:
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026
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Titel
S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht
Publikationsdatum
01.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 1995-6924
Elektronische ISSN: 2520-8500
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-026-00434-0

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