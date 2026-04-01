S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht 01.04.2026 Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Vulväre Atrophie und Lichen Sclerosus Nächster Artikel Migräne in der Schwangerschaft: Welche Therapie ist überhaupt möglich? Metadaten Titel S2k-Leitline zum Fertilitätserhalt bei Krebserkrankungen veröffentlicht Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Schlagwörter Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Onkologische Therapie Gynäkologie in der Hausarztpraxis Hormonsubstitution Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-026-00434-0