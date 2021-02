Zurück zum Zitat Duggan NM, Ludy SM, Shannon BC, et al. Is novel coronavirus 2019 reinfection possible? Interpreting dynamic SARS-CoV‑2 test results through a case report. Am J Emerg Med. 2020; https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​ajem.​2020.​06.​079. CrossRefPubMedPubMedCentral