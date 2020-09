Eltern unbekannt

Zurück zum Zitat Klier CM, Grylli C, Amon S, Fiala C, Weizmann-Henelius G, Pruitt SL, Putkonen H (2013) Is the introduction of anonymous delivery associated with a reduction of high neonaticide rates in Austria? A retrospective study. BJOG 120(4):428–434. https://​doi.​org/​10.​1111/​1471-0528.​12099 CrossRefPubMed