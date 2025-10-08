Zusammenfassend zeigt OASIS‑3, dass Elinzanetant über 52 Wochen eine statistisch signifikante und klinisch relevante Reduktion von VMS bewirkt, mit zusätzlichen Vorteilen für Schlaf und Lebensqualität. Das Sicherheitsprofil erscheint günstig. Allerdings gibt es auch Limitationen: Die Studie war nur für den primären Endpunkt statistisch gepowert, sodass die Ergebnisse zu Schlaf und Lebensqualität vorsichtig zu interpretieren sind. Die Übertragbarkeit ist eingeschränkt, da bestimmte Patientinnengruppen ausgeschlossen waren (z. B. Frauen mit Krebserkrankung) und die ethnische Diversität begrenzt blieb (über 75 % weiß). Darüber hinaus wurden Mammographien am Studienende nur bei rund 40 % durchgeführt.

Das Sicherheitsprofil war insgesamt günstig. Unerwünschte Ereignisse traten bei 70,0 % der Frauen unter Elinzanetant und bei 61,1 % unter Placebo auf. Therapieassoziierte Nebenwirkungen wurden bei 30,4 % in der Verumgruppe und 14,6 % unter Placebo beobachtet. Die häufigsten therapieassoziierten Nebenwirkungen waren Somnolenz (4,8 % vs. 1,0 %), Fatigue (4,2 % vs. 1,6 %) und Kopfschmerzen (3,2 % vs. 1,6 %). Schwere Nebenwirkungen traten bei 4,2 % vs. 1,9 % auf, wurden aber nicht als therapieassoziiert eingestuft. Wichtige Sicherheitsendpunkte zeigten keineAuffälligkeiten: keine Fälle endometrialer Hyperplasie, keine hepatotoxischen Effekte, keine klinisch relevanten Veränderungen der Knochendichte.

Zu Studienbeginn berichteten die Frauen im Mittel über 6,7 (SD 7,2) bzw. 6,8 (SD 6,2) VMS-Episoden pro Tag. Nach 12 Wochen reduzierte sich die Häufigkeit in der Elinzanetant-Gruppe um −5,4 Episoden (95 % KI −6,3 bis −4,5) gegenüber −3,5 Episoden (95 % KI −4,1 bis −2,9) unter Placebo. Relativ zur Baseline entsprach dies einer Reduktion um 73,8 % (95 % KI −78,6 % bis −69,1 %) in der Verumgruppe gegenüber 47,0 % (95 % KI −56,5 % bis −37,4 %) unter Placebo. Auch die Schwere der VMS nahm in Woche 12 stärker unter Elinzanetant ab (−1,2 [95 % KI −1,3 bis −1,1]) als unter Placebo (−0,8 [95 % KI −0,9 bis −0,7]). Schlafstörungen verbesserten sich bis Woche 52 um −9,4 Punkte (95 % KI −10,7 bis −8,0) auf der PROMIS-Skala, während die Placebogruppe eine Verbesserung von −5,7 Punkten (95 % KI −7,0 bis −4,5) erreichte. Die MENQOL-Gesamtscores nahmen unter Elinzanetant um −1,3 Punkte (95 % KI −1,5 bis −1,1) ab, verglichen mit −1,1 Punkten (95 % KI −1,3 bis −0,9) unter Placebo.

Die aktuelle randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-3-Studie OASIS‑3 schloss 628 postmenopausale Frauen im Alter zwischen 40 und 65 Jahren mit moderaten bis schweren VMS ein. Die Probandinnen wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder Elinzanetant 120 mg täglich ( n = 313) oder Placebo ( n = 315) über 52 Wochen. Der primäre Endpunkt war die Veränderung der Frequenz moderater bis schwerer VMS zwischen Baseline und Woche 12. Sekundäre Endpunkte umfassten die Veränderung von Schlafstörungen (PROMIS SD-SF-8b) sowie die menopause-spezifische Lebensqualität (MENQOL).

Vasomotorische Symptome (VMS) gehören zu den häufigsten Beschwerden in der Peri- und Postmenopause. Bis zu 80 % der Frauen sind betroffen. Hinzu kommen häufig Schlafstörungen, die bei etwa 60 % der Betroffenen auftreten. Die Hormonersatztherapie (HRT) ist zwar wirksam, jedoch nicht für alle Frauen geeignet – sei es aufgrund von Kontraindikationen oder persönlichen Präferenzen. Elinzanetant, ein NK-1/3-Rezeptor-Antagonist, ist neben dem bereits zugelassenen NK-3-Rezeptor-Antagonisten Fezolinetant eine nicht-hormonelle Therapieoption bei menopausalen VMS. Die Wirksamkeitsstudien zu Elinzanetant OASIS 1 und 2 über 26 Wochen wurden bereits publiziert [].

Panay N, Joffe H, Maki PM, Nappi RE, Pinkerton JV, Simon JA, Soares CN, Thurston RC, Francuski M, Caetano C, Genga K, Haberland C, Haseli Mashhadi N, Laapas K, Parke S, Seitz C, Schwarz J, Zuurman L. (2025) Elinzanetant for the Treatment of Vasomotor Symptoms Associated With Menopause: A Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2025 Sep 8:e254421.

Elinzanetant bei Hitzewallungen unter endokriner Therapie bei HR-positivem Mammakarzinom

Originalpublikation https://​doi.​org/​10.​1056/​NEJMoa2415566 Cardoso F, Parke S, Brennan DJ, Briggs P, Donders G, Panay N, Haseli-Mashhadi N, Block M, Caetano C, Francuski M, Haberland C, Laapas K, Seitz C, Zuurman L. (2025)Elinzanetant for Vasomotor Symptoms from Endocrine Therapy for Breast Cancer. N Engl J Med. 2025 Aug 21;393(8):753-763.

Hintergrund. 2 ]. Endokrine Therapien wie Tamoxifen und Aromatasehemmer sind essenziell in der adjuvanten Behandlung Hormonrezeptor-positiver (HR+) Mammakarzinome. Sie senken Rezidiv- und Mortalitätsraten signifikant, bringen aber auch erhebliche Nebenwirkungen mit sich – insbesondere vasomotorische Symptome (VMS), die bei 60–80 % der Patientinnen auftreten. Diese Symptome wirken sich negativ auf die Lebensqualität und die Adhärenz aus, was wiederum die Prognose verschlechtern kann. Da eine hormonelle Therapie zur Linderung der Beschwerden kontraindiziert ist, besteht ein klinischer Bedarf an wirksamen, nicht-hormonellen Alternativen. Die bisher empfohlenen nicht-hormonellen Pharmakotherapien bei VMS (Antidepressiva, Antikonvulsiva, Anticholinergika) unterliegen dem off-label-use []. Elinzanetant ist ein oraler Neurokinin-1- und -3-Rezeptorantagonist, der über die Modulation von KNDy-Neuronen im Hypothalamus in die Thermoregulation eingreift. Frühere Phase-3-Studien (OASIS‑1 bis -3) zeigten bereits eine signifikante Reduktion klimakterischer Beschwerden bei postmenopausalen Frauen. Es stellt sich somit die Frage, inwiefern Elinzanetant die Häufigkeit und Schwere von VMS sowie assoziierte Schlafstörungen bei Frauen unter endokriner Therapie bei HR+ Mammakarzinom im Vergleich zu Placebo reduziert.

Studie. In der multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten Phase-3-Studie (OASIS‑4; NCT05587296) wurden 474 Frauen im Alter von 18–70 Jahren eingeschlossen. Einschlusskriterium war eine ≥ 5-jährige endokrine Therapie wegen HR+ Mammakarzinom oder dessen Prävention sowie ≥ 35 moderate bis schwere VMS pro Woche.

Primäre Endpunkte : Veränderung der mittleren täglichen Frequenz moderater bis schwerer VMS von Baseline bis Woche 4 und Woche 12.

Sekundäre Endpunkte : PROMIS SD SF 8b (Schlafstörungen; Skala 28,9–76,5) MENQOL (Lebensqualität; Skala 1–8) Randomisierung: 2:1 zu Elinzanetant 120 mg täglich für 52 Wochen oder Placebo für 12 Wochen, gefolgt von Elinzanetant für 40 Wochen.

Insgesamt wurden 474 Frauen in die Studie eingeschlossen und im Verhältnis 2:1 randomisiert. Davon erhielten 316 Teilnehmerinnen Elinzanetant 120 mg täglich für 52 Wochen, während 158 Frauen zunächst Placebo für 12 Wochen erhielten, gefolgt von Elinzanetant für weitere 40 Wochen.

Zu Studienbeginn lag die durchschnittliche tägliche Frequenz moderater bis schwerer VMS bei 11,4 Episoden in der Elinzanetant-Gruppe und bei 11,5 Episoden in der Placebo-Gruppe. Bereits nach 4 Wochen zeigte sich eine signifikante Reduktion der VMS unter Elinzanetant um durchschnittlich 6,5 Episoden pro Tag (95 %-KI: –7,2 bis –5,8), während unter Placebo nur eine Reduktion um 3,0 Episoden pro Tag (95 %-KI: –3,9 bis –2,2) erzielt wurde. Die Differenz zwischen beiden Gruppen betrug –3,5 Episoden pro Tag (95 %-KI: –4,4 bis –2,6; p < 0,001). Nach 12 Wochen hatte sich die Zahl der täglichen VMS in der Elinzanetant-Gruppe um durchschnittlich 7,8 Episoden reduziert (95 %-KI: –8,5 bis –7,1), im Vergleich zu einer Reduktion um 4,2 Episoden in der Placebo-Gruppe (95 %-KI: –5,2 bis –3,2). Die daraus resultierende Differenz betrug –3,4 Episoden pro Tag (95 %-KI: –4,2 bis –2,5; p < 0,001).

Auch in Bezug auf die sekundären Endpunkte zeigte Elinzanetant Vorteile. Der PROMIS SD SF 8b-Score, der das Ausmass an Schlafstörungen abbildet, verbesserte sich in der Elinzanetant-Gruppe nach 12 Wochen um durchschnittlich 10,6 Punkte (95 %-KI: –11,5 bis –9,6), während unter Placebo lediglich eine Verbesserung um 4,1 Punkte (95 %-KI: –5,3 bis –2,9) beobachtet wurde. Der Unterschied zwischen den Gruppen betrug –6,1 Punkte (95 %-KI: –7,5 bis –4,8; p < 0,001).

In Bezug auf die Menopause-spezifische Lebensqualität, gemessen mittels MENQOL-Fragebogen, wurde in der Elinzanetant-Gruppe eine Verbesserung um 1,3 Punkte (95 %-KI: –1,4 bis –1,2) festgestellt, verglichen mit einer Verbesserung um 0,5 Punkte (95 %-KI: –0,7 bis –0,3) in der Placebo-Gruppe. Die Differenz betrug –0,7 Punkte (95 %-KI: –0,9 bis –0,5; p < 0,001).

Ein relevantes klinisches Ansprechen, definiert als eine Reduktion der VMS-Frequenz um ≥ 50 %, wurde in Woche 4 bei 61,1 % der Frauen in der Elinzanetant-Gruppe beobachtet (95 %-KI: 55,7 – 66,6 %), im Vergleich zu 27,0 % in der Placebo-Gruppe. In Woche 12 stieg dieser Anteil auf 74,3 % in der Elinzanetant-Gruppe (95 %-KI: 69,3–79,3 %) versus 35,8 % unter Placebo.

Hinsichtlich der Sicherheit traten bei 69,8 % der Teilnehmerinnen unter Elinzanetant während der ersten 12 Wochen unerwünschte Ereignisse auf, verglichen mit 62,0 % unter Placebo. Die meisten Ereignisse waren leicht bis moderat ausgeprägt. Schwere unerwünschte Ereignisse wurden bei 4,1 % (Elinzanetant) vs. 2,5 % (Placebo) berichtet, während schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei 2,5 % unter Elinzanetant und bei 0,6 % unter Placebo auftraten. Die häufigsten Nebenwirkungen unter Elinzanetant waren Somnolenz (10,8 %), Fatigue (9,5 %) und Kopfschmerzen (9,5 %).

Bezüglich der Endometriumsicherheit zeigten sich bei 33 Frauen mit auffälligem Befund, die unter Elinzanetant eine Endometriumbiopsie erhielten, ausschliesslich benigne histologische Ergebnisse. Ebenso ergaben sich keine Hinweise auf klinisch relevante hepatotoxische Effekte.

Zudem hatte Elinzanetant keinen Einfluss auf die Pharmakokinetik von Tamoxifen und Aromatasehemmer. Gleiches gilt auch andersherum: Tamoxifen und Aromatasehemmer hatten keinen Einfluss auf die Pharmakokinetik von Elinzanetant.