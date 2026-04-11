Ekkrine Schweißsammlung – ein innovativer Ansatz zum Verständnis und zur Prävention von Adipositas im Kindesalter
- 10.04.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Die Metabolomik des ekkrinen Schweißes bietet ein nichtinvasives Fenster in metabolische und lebensstilbedingte Veränderungen [1‐3], die für die Prävention von Adipositas im Kindesalter relevant sind. Eine aktuelle Machbarkeitsstudie [4] unter der Leitung von Prof. Samuel M. Meier-Menches und Prof. Kurt Widhalm erfasste Metabolitenverläufe während einer zweijährigen schulbasierten Intervention bei Wiener Kindern.
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