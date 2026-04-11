Ekkrine Schweißsammlung – ein innovativer Ansatz zum Verständnis und zur Prävention von Adipositas im Kindesalter

Die Metabolomik des ekkrinen Schweißes bietet ein nichtinvasives Fenster in metabolische und lebensstilbedingte Veränderungen [], die für die Prävention von Adipositas im Kindesalter relevant sind. Eine aktuelle Machbarkeitsstudie [] unter der Leitung von Prof. Samuel M. Meier-Menches und Prof. Kurt Widhalm erfasste Metabolitenverläufe während einer zweijährigen schulbasierten Intervention bei Wiener Kindern.