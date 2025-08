Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?

Nachtdienst in der Kinderklinik: Ein 14-jähriger Junge wird notfallmäßig vorstellig. Er klagt über stechende Schmerzen in der linken Brustseite sowie diffuse Bauchschmerzen und berichtet über Atemnot. Zudem habe er in den vergangenen vier Wochen etwa neun Kilogramm an Gewicht verloren. Er trinke auffallend viel und müsse häufig zur Toilette. …