Eingliederungsmanagement, alternsgerechte Arbeitsfähigkeit und psychisches Wohlbefinden

Ziel dieser Studie war es, mittels Interviewdaten Einblick in ein gelingendes Generationenmanagement, zielgerichtete Erhebungen, Auswertungen, Maßnahmenableitungen und Evaluation zu initiieren. Die Untersuchung beschäftigte sich mit explorativen Analysen, in denen sich die psychischen Belastungen abbildeten, um die daraus abgeleiteten Verbesserungsmaßnahmen auf die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeiter:innen alternsgerecht zu fokussieren.

Die aktuelle wissenschaftliche Diskussion im Bereich der Arbeitsfähigkeit befasst sich immer mehr mit den Fragen des körperlichen und psychischen Wohlbefindens im gesamten Arbeitszyklus. Dabei geht es darum, welche Interventionen, für welche Subgruppe, wie wirksam sind, wobei die Diskussion nicht nur an Defiziten, sondern auch an differenzierteren Funktionen (Funktionsebenen) festgemacht werden sollte.

Arbeitsfähigkeit sollte auch an differenzierteren Funktionen (Funktionsebenen) festgemacht werden

Das Defizitmodell (vgl. PINA-Orientierungshilfe []) wurde in der Folge durch das Kompetenzmodell abgelöst, allerdings ist auch dieser Begriff nicht ideal. Denn eine gesicherte Erkenntnis ist nur, dass sich die Unterschiede in den Fähigkeiten und Kompetenzen zwischen einzelnen Individuen unterscheiden und damit auch die Streuung vergrößern. Gesundheitszustand und Leistungsfähigkeit weisen dadurch bei älteren Beschäftigten eine größere Bandbreite auf als bei Jüngeren.

Im „Training along the Job“ kommt wie im „Training off the Job“ der interprofessionellen Zusammenarbeit besondere Bedeutung zu []. Dabei werden Maßnahmen wie Karriereplanung, Coaching, Mentoring, Förderkreis und Erfahrungsaustausch (in Peergruppen) angewendet []. Diese sollten auch psychisches Funktionieren inkludieren sowie frühzeitig, niederschwellig, systematisch und über einen längeren Zeitraum angeboten werden.