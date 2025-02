Einfluss von weiblichen Steroidhormonen auf die physische Aktivität von Frauen

n

n

Dementsprechend konnten in einer Übersichtsarbeit von Bowen et al. [] sowie in den Studien von Stenn und Klinge [] sowie Chrisler und McCool [] keine Unterschiede die körperliche Aktivität betreffend in den verschiedenen Zyklusphasen festgestellt werden. Die beiden letztgenannten Studien wiesen allerdings geringe Probandinnenzahlen von jeweils nur= 7 auf. Ähnliche Ergebnisse präsentieren auch Morris und Udry [] sowie Altmann et al. []. Morris und Udry untersuchten mittels Schrittzähler, ob Frauen zum erwarteten Ovulationszeitpunkt Aktivitätsspitzen zeigen. Die Autoren konnten signifikante Aktivitätsspitzen zum Zeitpunkt der Ovulation sowie weniger ausgeprägte Aktivitätsspitzen zu Beginn sowie am Ende des Zyklus beobachten []. Eine Gruppe von Probandinnen (= 8) bei Morris und Udry verwendete hormonelle Kontrazeptiva. Interessant ist, dass diese Gruppe dasselbe Aktivitätsmuster zeigte wie die Frauen ohne hormonelle Verhütung, jedoch auf einem insgesamt deutlich tieferen Niveau []. Die dahinterliegenden Mechanismen sind unklar. Die Autoren erwähnen etwaige Nebenwirkungen hormoneller Kontrazeptiva wie subjektive Müdigkeit und depressive Stimmungslage als plausible Ursachen. Dem entgegenzuhalten ist, dass die Frauen der Gruppe unter hormoneller Kontrazeption in der zitierten Studie keine derartigen Nebenwirkungen beklagten. Die Gestagenkomponente in den verwendeten Kontrazeptiva ist als Ursache für den Aktivitätsrückgang als Möglichkeit zu berücksichtigen. Auch Altmann et al. konnten im Rahmen ihrer Studie Spitzen körperlicher Aktivität bei 85,3 % der Probandinnen zum Ovulationszeitpunkt und bei 71,8 % prämenstruell und somit in der späten Lutealphase feststellen. Das Mass physischer Aktivität wurde in dieser Arbeit allerdings lediglich mittels täglicher Interviews erhoben – einer Methode, die als relativ ungenau gilt, da sie einem hohen Bias durch Selbstberichterstattung und Erinnerungslücken unterliegt. Ebenfalls fehlt in der Publikation von Altmann et al. aus dem Jahr 1941 die Angabe einer Signifikanz des Resultats []. Man könnte den beobachteten ovulatorischen Aktivitäts-Peak evolutionsbedingt der Partnersuche und dem Fortpflanzungstrieb sowie den prämenstruellen Aktivitäts-Peak einem prämenstruellen Stress/einer prämenstruellen Unruhe zuschreiben. Diesen Resultaten widerspricht der Fallbericht einer weiblichen Professorin im Alter von 46 Jahren, welche ihre Handgelenksaktivität während eines Jahres kontinuierlich aufzeichnete und auf verschiedene Endpunkte hin auswertete. Binkley stellte fest, dass die durchschnittlichen Handgelenksbewegungen pro 5 min zwischen Zyklustag 8 und 18 um 9 % sanken. Gemäss diesem Fallbericht sei das körperliche Aktivitätslevel während Phasen hohen Östrogens sogar rückläufig. Hierbei gilt es jedoch zu betonen, dass es sich bei der Publikation von Binkley lediglich um einen Fallbericht handelt, welcher im Vergleich zu den anderen fünf prospektiven Kohortenstudien eine deutlich geringere Aussagekraft besitzt. Auch bei der Arbeit von Binkley bleibt unklar, ob die festgestellten Unterschiede das Signifikanzniveau erreichen [].