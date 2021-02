Eine gute Verbindung ist unabdingbar

Digitale Lösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern, Arbeitsbereiche strukturieren und zur Dokumentation herangezogen werden , sind im niedergelassenen Bereich sowie in Spitälern durchaus Teil des Alltags—auch für die Pflege. Was die Pflege braucht und welche digitalen Lösungen hilfreich sind oder nützlich sein könnten, wurde kürzlich bei einem virtuellen Round Table mit Vertretern unterschiedlicher Fach- und Funktionsbereiche der Berufsgruppe besprochen. Dabei zeigt sich: Eine sinnvolle Umsetzung der Möglichkeiten stößt noch in vielen Bereichen an Grenzen. ...