Eine binationaler Blick auf Dengue

Für die meisten ist es nur einer von jährlich ca. 233.000 Dengue-Fällen in Indien – aber für mich ist es persönlich. Zwei Monate lang liegt Devyani auf der Intensivstation einer hochmodernen Spezialklinik in Neu-Delhi. Die Fachärzt:innen kämpfen um ihre Leber – und damit um ihr Leben. Am Ende erliegt unsere indische Cousine allem Einsatz zum Trotz ihrer schweren Erkrankung. Sie war 30 Jahre alt, frisch verheiratet, voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. …