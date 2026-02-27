Zum Inhalt

Wiener klinisches Magazin

Eine binationaler Blick auf Dengue

Zwischen Endemie und Reisemedizin

  • 01.03.2026
  • Editorial
Auszug

Für die meisten ist es nur einer von jährlich ca. 233.000 Dengue-Fällen in Indien – aber für mich ist es persönlich. Zwei Monate lang liegt Devyani auf der Intensivstation einer hochmodernen Spezialklinik in Neu-Delhi. Die Fachärzt:innen kämpfen um ihre Leber – und damit um ihr Leben. Am Ende erliegt unsere indische Cousine allem Einsatz zum Trotz ihrer schweren Erkrankung. Sie war 30 Jahre alt, frisch verheiratet, voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. …
Titel
Eine binationaler Blick auf Dengue
Zwischen Endemie und Reisemedizin
Verfasst von
Dr. Isabella Bartmann
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin / Ausgabe 1-2/2026
Print ISSN: 1869-1757
Elektronische ISSN: 1613-7817
DOI
https://doi.org/10.1007/s00740-026-00585-7
