Ein seltener Fall einer rechtsseitigen Varikozelenthrombose

Hintergrund Varikozelenthrombosen (VT) stellen eine seltene Erkrankung dar, über welche bisher nur wenige Fallberichte in der Literatur vorliegen. Sie treten typischerweise linksseitig auf, da auch Varikozelen des Plexus pampiniformis dort aufgrund der venösen Abflusssituation häufiger sind; rechtsseitige Manifestationen sind eine Rarität. Bei VT sollte, insbesondere bei rechtsseitigem Auftreten, eine Abklärung möglicher prädisponierender Faktoren respektive Ursachen, wie z. B. venöser Obstruktion im Rahmen retroperitonealer Pathologien oder Gerinnungsstörungen erfolgen. Wir berichten über einen seltenen Fall einer rechtsseitigen VT.

Fallvorstellung Ein 43-jähriger Mann stellte sich mit einer erstmalig aufgetretenen, schmerzlosen Induration inguinoskrotal rechts vor. Klinisch zeigte sich eine derbe, nicht druckdolente Raumforderung im rechten Skrotalfach ohne lokale oder laborchemische Entzündungszeichen. Die Sonographie ergab eine tubuläre, hypoechogene Struktur, eine weitergehende Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigte die vorab gestellte Verdachtsdiagnose einer rechtsseitige VT. Intraabdominelle respektive retroperitoneale Raumforderungen als mögliche Ursachen eines eingeschränkten venösen Abflusses sowie infektiöse oder neoplastische Läsionen skrotal konnten ausgeschlossen werden, die Anamnese bezüglich Risikofaktoren für Gerinnungsstörungen oder stattgehaben Spontanthrombosen zeigte sich unauffällig. Entsprechend wurde die VT als spontan klassifiziert und ein konservatives Vorgehen eingeschlagen, eine Verlaufskontrolle nach 1 Monat zeigte unveränderte Befunde bei vollständiger Beschwerdefreiheit.