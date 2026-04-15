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Urologie in der Praxis

Ein seltener Fall einer rechtsseitigen Varikozelenthrombose

  • 14.04.2026
  • Kasuistik
Verfasst von
Dr. André Mendes
Michael Müntener
Martin Umbehr
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Hintergrund

Varikozelenthrombosen (VT) stellen eine seltene Erkrankung dar, über welche bisher nur wenige Fallberichte in der Literatur vorliegen. Sie treten typischerweise linksseitig auf, da auch Varikozelen des Plexus pampiniformis dort aufgrund der venösen Abflusssituation häufiger sind; rechtsseitige Manifestationen sind eine Rarität. Bei VT sollte, insbesondere bei rechtsseitigem Auftreten, eine Abklärung möglicher prädisponierender Faktoren respektive Ursachen, wie z. B. venöser Obstruktion im Rahmen retroperitonealer Pathologien oder Gerinnungsstörungen erfolgen. Wir berichten über einen seltenen Fall einer rechtsseitigen VT.

Fallvorstellung

Ein 43-jähriger Mann stellte sich mit einer erstmalig aufgetretenen, schmerzlosen Induration inguinoskrotal rechts vor. Klinisch zeigte sich eine derbe, nicht druckdolente Raumforderung im rechten Skrotalfach ohne lokale oder laborchemische Entzündungszeichen. Die Sonographie ergab eine tubuläre, hypoechogene Struktur, eine weitergehende Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigte die vorab gestellte Verdachtsdiagnose einer rechtsseitige VT. Intraabdominelle respektive retroperitoneale Raumforderungen als mögliche Ursachen eines eingeschränkten venösen Abflusses sowie infektiöse oder neoplastische Läsionen skrotal konnten ausgeschlossen werden, die Anamnese bezüglich Risikofaktoren für Gerinnungsstörungen oder stattgehaben Spontanthrombosen zeigte sich unauffällig. Entsprechend wurde die VT als spontan klassifiziert und ein konservatives Vorgehen eingeschlagen, eine Verlaufskontrolle nach 1 Monat zeigte unveränderte Befunde bei vollständiger Beschwerdefreiheit.

Schlussfolgerung

Unklare skrotale Befunde erfordern stets eine medizinische Abklärung. Dieser Fall zeigt die seltene Präsentation einer spontanen, rechtsseitigen VT bei einem ansonsten asymptomatischen Patienten. Die Kenntnis dieser Entität als Differenzialdiagnose eines unklaren Skrotalbefundes sowie der konsekutiven diagnostischen Abklärungsschritte ist wichtig, um einerseits unnötige Therapien wie Antikoagulation oder chirurgische Exploration zu vermeiden und andererseits relevante auslösende Ursachen nicht zu übersehen.
Titel
Ein seltener Fall einer rechtsseitigen Varikozelenthrombose
Verfasst von
Dr. André Mendes
Michael Müntener
Martin Umbehr
Publikationsdatum
14.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Urologie in der Praxis
Print ISSN: 2661-8737
Elektronische ISSN: 2661-8745
DOI
https://doi.org/10.1007/s41973-026-00330-x
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