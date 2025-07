Ein Pilotprojekt zur Transitionspsychiatrie

Das Erwachsenwerden ist für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen besonders herausfordernd. Im Psychosozialen Dienst (PSD) fand von August 2023 bis Dezember 2024 an den Standorten Tulln (PSZ gGmbH) und St. Pölten (Caritas der Diözese St. Pölten) ein transitionsspezifisches Pilotprojekt statt. Ziel war die niederschwellige, interdisziplinäre Behandlung von Jugendlichen ab 16 Jahren sowie die parallele Erhebung der Bedürfnisse von jungen Patient:innen am Übergang von der kinder- und jugendorientierten in die erwachsenenorientierte psychiatrische Versorgung. Die Schwerpunkte in der Arbeit mit jungen Patient:innen fanden sich in der Netzwerkwerkarbeit, Alltagsstrukturierung, Förderung der Eigenverantwortung und Elternarbeit. Ein intensiver Austausch und die Vernetzung mit dem bestehenden Hilfesystem erwiesen sich als essenziell für die gelungene Fallarbeit.