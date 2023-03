Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Wir leben in interessanten Zeiten – und geht man von der Verwendung dieses Begriffs in fernöstlicher Tradition aus, so muss das nicht unbedingt erfreulich sein. Die Redewendung „Mögest Du in interessanten Zeiten leben“ ist der Überlieferung nach als chinesischer Fluch bekannt. Die „interessanten Zeiten“ können Fortschritt und Bedrohung bedeuten – von beidem gibt es derzeit reichlich. …