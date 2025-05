Ein multimodales Therapiemodell für die komplexe posttraumatische Belastungsstörung und deren Komorbiditäten

Die TMS ist eine nichtinvasive, anerkannte Neuromodulationstechnik, die mittels Magnetfelder gezielt neuronale Aktivität in bestimmten Hirnarealen stimuliert. Bei PTBS hat sich TMS als wirksam erwiesen, da sie die Aktivität im präfrontalen Cortex und in emotions- und gedächtnisbezogenen Netzwerken moduliert (Harris und Reece; Trevizol et al.; Karsen et al.; Koenigs und Grafman). Kontinuierliche (cTBS) und intermittierende Theta Burst Stimulation (iTBS) sind zwei empfohlene Protokolle in diesem Modell. cTBS dient der Herunterregulierung der Hyperaktivität im rechten dorsolateralen präfrontalen Cortex (DLPFC), der bei kPTBS mit Übererregung und intrusiven Erinnerungen in Verbindung steht (Cohen et al.; Karsen et al.; Philip et al.). Durch die Modulation des rechten DLPFC kann cTBS belastende Symptome wie Übererregung reduzieren. iTBS zielt auf den linken DLPFC, um unteraktive Areale zu stärken, die an Emotionsregulation und positivem Affekt beteiligt sind. Studien belegen, dass iTBS die Konnektivität stimmungsrelevanter Netzwerke verbessert und so emotionale Taubheit und Anhedonie lindern kann (Webler et al.; Balconi; Cohen et al.; Mull und Seyal). Für kPTBS-Patient:innen bietet TMS die Möglichkeit, dysfunktionale neuronale Muster zu modulieren, wodurch Behandlungsbereitschaft, Stimmungsstabilisierung und kognitive Flexibilität gefördert werden können, indem neurophysiologische Grundlagen emotionaler Dysfunktion gezielt beeinflusst werden. Forschung zeigt, dass TMS eine signifikante Reduktion sowohl der kPTBS-Kernsymptome als auch zusätzlicher Symptome und Komorbiditäten bewirken kann (Dharwadkar; Petrosino et al.; Philip et al.; Fitzgerald et al.; Cohen et al.), darunter auch die signifikante Verringerung von Affektdysregulation, negativem Selbstkonzept, Übererregung, Angstsymptomen, Zwanghaftigkeit sowie Substanz-Craving und -Konsum. Die kumulativen Ergebnisse stützen die TMS als vielversprechende Intervention, die sich positiv auf neuronale Schaltkreise auswirken kann, die an Trauma- und Stressreaktionen beteiligt sind, und so die Genesung von kPTBS-Patient:innen erleichtert.