Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Rheuma Plus / Schweiz

Ein 16-jähriges Mädchen mit einer Schwellung von 3 Fingern seit mehreren Monaten

  • 20.01.2026
  • Kasuistik
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz

Zusammenfassung

Die juvenile Psoriasisarthritis (JPsA) ist als Arthritis unklarer Ursache bei einem Kind < 16 Jahre definiert, wenn zusätzlich zur Arthritis eine Psoriasis oder psoriasistypische Merkmalen, wie Daktylitis oder Nagelveränderungen, bestehen. Ihre Ätiologie ist noch ungeklärt; die Prävalenz wird mit ca. 10–15 pro 100.000 und einer jährlichen Inzidenzrate zwischen 2 und 3 pro 100.000 angegeben. Innerhalb der ersten 6 Monate der Erkrankung tritt meist eine Oligoarthritis auf, nur in wenigen Fällen ist bereits zu Krankheitsbeginn eine symmetrische Polyarthritis zu beobachten. Die isolierte Schwellung eines einzelnen kleinen Gelenks, insbesondere einer einzelnen Zehe, ist für das Krankheitsbild pathognomonisch. In der initialen Therapie sind nichtsteroidale Antirheumatika gut etabliert. In Abhängigkeit vom klinischen Bild können zudem krankheitsmodifizierende Medikamente, wie Methotrexat, Sulfasalazin oder auch Biologika, angewendet werden. Die Prognose der JPsA ist als ungünstig einzustufen. Bei einem großen Teil der Patienten bestehen nach 5‑jähriger Therapie noch Zeichen einer aktiven Arthritis. Die klinische Symptomatik, Diagnostik und Therapie der JPsA werden anhand eines Fallbeispiels dargestellt.
Titel
Ein 16-jähriges Mädchen mit einer Schwellung von 3 Fingern seit mehreren Monaten
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer
Publikationsdatum
20.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-025-00105-5
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.