Ein 16-jähriges Mädchen mit einer Schwellung von 3 Fingern seit mehreren Monaten

Die juvenile Psoriasisarthritis (JPsA) ist als Arthritis unklarer Ursache bei einem Kind < 16 Jahre definiert, wenn zusätzlich zur Arthritis eine Psoriasis oder psoriasistypische Merkmalen, wie Daktylitis oder Nagelveränderungen, bestehen. Ihre Ätiologie ist noch ungeklärt; die Prävalenz wird mit ca. 10–15 pro 100.000 und einer jährlichen Inzidenzrate zwischen 2 und 3 pro 100.000 angegeben. Innerhalb der ersten 6 Monate der Erkrankung tritt meist eine Oligoarthritis auf, nur in wenigen Fällen ist bereits zu Krankheitsbeginn eine symmetrische Polyarthritis zu beobachten. Die isolierte Schwellung eines einzelnen kleinen Gelenks, insbesondere einer einzelnen Zehe, ist für das Krankheitsbild pathognomonisch. In der initialen Therapie sind nichtsteroidale Antirheumatika gut etabliert. In Abhängigkeit vom klinischen Bild können zudem krankheitsmodifizierende Medikamente, wie Methotrexat, Sulfasalazin oder auch Biologika, angewendet werden. Die Prognose der JPsA ist als ungünstig einzustufen. Bei einem großen Teil der Patienten bestehen nach 5‑jähriger Therapie noch Zeichen einer aktiven Arthritis. Die klinische Symptomatik, Diagnostik und Therapie der JPsA werden anhand eines Fallbeispiels dargestellt.