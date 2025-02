5Gespräche mit Experten zum Thema „Mobilfunk und Gesundheit“

Univ.-Prof. DDr. Ulrich Berger: Wie kommt es zu so konträren Aussagen zu Mobilfunk und 5G in der Wissenschaft?

Im Gespräch mit Univ.-Prof. DDr. Ulrich Berger geht es darum, wie es sein kann, dass man wissenschaftlich noch immer nicht zweifelsfrei feststellen kann, was an sich klar ist: Mobilfunk und 5G stellen keine gesundheitliche Gefahr dar.

Ulrich Berger ist Mathematiker, Volkswirt und GWUP-Wissenschaftsrat.

Mag.a Ulrike Schiesser: Können Verschwörungstheorien gefährlich sein? Was macht 5G tatsächlich zum Thema?

Mag.a Ulrike Schiesser erklärt, wieso die Mythen rund um 5G und Corona tatsächlich geglaubt werden und warum Verschwörungstheorien gefährlich sind.

Ulrike Schiesser ist Psychologin, sie begleitet an der Bundesstelle für Sektenfragen Menschen durch Umdenk- und Veränderungsprozesse.

Prof.in Dr.in Myrtill Simkó: Wie gefährlich sind „freie Radikale“ und kann Mobilfunk „oxidativen Stress“ auslösen?

Mit Prof.in Dr.in Myrtill Simkó wurde der Frage nachgegangen, was „Freie Radikale“ sind, ob bei der Nutzung von Smartphones oxidativer Stress entstehen kann und ob das überhaupt eine Auswirkung auf die Gesundheit hat.

Myrtill Simkó ist führende Expertin auf dem Fachgebiet der Molekular- und Zellbiologie, Nanotoxikologie und Strahlenbiologie.