Editoriale 01.04.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr. Michael Fried Erschienen in Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Cari lettori e care lettrici, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Éditorial Nächster Artikel „Targeted therapies“ für die eosinophile Ösophagitis Metadaten Titel Editoriale Verfasst von Prof. Dr. Michael Fried Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2662-7140 Elektronische ISSN: 2662-7159 DOI https://doi.org/10.1007/s43472-026-00196-x