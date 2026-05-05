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Psychotherapie Forum

Editorial

Reinhard Drobetz und Matthias Knefel

  • 04.05.2026
  • editorial
Verfasst von
R. Drobetz
M. Knefel
Erschienen in
Psychotherapie Forum

Auszug

Die Psychotherapie hat sich lange als eine Disziplin verstanden, die primär mit Sprache arbeitet: mit Bedeutungen, Narrativen, Symbolen. Doch der Mensch ist kein rein sprachliches Wesen. Er ist immer auch Körper – fühlend, reagierend, erinnernd. In den letzten Jahrzehnten hat sich daher ein deutlicher Perspektivwechsel vollzogen: Der Körper ist nicht länger bloß „Träger“ psychischer Prozesse, sondern ein integraler Zugang zur Erfahrung, zum Gedächtnis und zur Veränderung. …
Titel
Editorial
Reinhard Drobetz und Matthias Knefel
Verfasst von
R. Drobetz
M. Knefel
Publikationsdatum
04.05.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Psychotherapie Forum
Print ISSN: 0943-1950
Elektronische ISSN: 1613-7604
DOI
https://doi.org/10.1007/s00729-026-00316-7