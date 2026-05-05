Die Psychotherapie hat sich lange als eine Disziplin verstanden, die primär mit Sprache arbeitet: mit Bedeutungen, Narrativen, Symbolen. Doch der Mensch ist kein rein sprachliches Wesen. Er ist immer auch Körper – fühlend, reagierend, erinnernd. In den letzten Jahrzehnten hat sich daher ein deutlicher Perspektivwechsel vollzogen: Der Körper ist nicht länger bloß „Träger“ psychischer Prozesse, sondern ein integraler Zugang zur Erfahrung, zum Gedächtnis und zur Veränderung. …