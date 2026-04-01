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Schweizer Gastroenterologie

Éditorial

  • 01.04.2026
  • Editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Fried
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 1/2026

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Titel
Éditorial
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Fried
Publikationsdatum
01.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 2662-7140
Elektronische ISSN: 2662-7159
DOI
https://doi.org/10.1007/s43472-026-00195-y

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