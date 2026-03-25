Editorial 01.04.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Sehr geehrte Kolleg:innen! … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Chronische Pankreatitis als Risiko für ein okkultes Pankreaskarzinom Metadaten Titel Editorial Verfasst von Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1728-6263 Elektronische ISSN: 1728-6271 DOI https://doi.org/10.1007/s41971-026-00254-w