Éditorial 01.03.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr. med. Johannes von Kempis Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Sans résumé Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Editorial Nächster Artikel B-Zell-gerichtete Therapien in der Rheumatologie Metadaten Titel Éditorial Verfasst von Prof. Dr. med. Johannes von Kempis Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-9253 Elektronische ISSN: 3004-8931 DOI https://doi.org/10.1007/s44332-026-00116-w