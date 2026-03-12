Editorial 01.03.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prim. Univ.-Doz. Dr. Vinzenz Stepan, MBA Erschienen in Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Kolleginnen und Kollegen, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Die Österreichische Diabetes Gesellschaft stellt sich vor Metadaten Titel Editorial Verfasst von Prim. Univ.-Doz. Dr. Vinzenz Stepan, MBA Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-8915 Elektronische ISSN: 3004-8923 DOI https://doi.org/10.1007/s41969-026-00301-0