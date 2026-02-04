Éditorial 01.02.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr. med. Hubert John Dr. med. Yasmin Heiniger Dr. med. Ladislav Prikler Erschienen in Urologie in der Praxis | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Sans résumé Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Editorial Nächster Artikel Reizblase – konservative und operative Therapiemöglichkeiten Metadaten Titel Éditorial Verfasst von Prof. Dr. med. Hubert John Dr. med. Yasmin Heiniger Dr. med. Ladislav Prikler Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Urologie in der Praxis / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2661-8737 Elektronische ISSN: 2661-8745 DOI https://doi.org/10.1007/s41973-026-00328-5