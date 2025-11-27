Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Schweizer Gastroenterologie

Éditorial

  • 01.12.2025
  • Editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Fried
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 4/2025

Sans résumé

Vorheriger Artikel Editorial
Nächster Artikel Editoriale
Titel
Éditorial
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Fried
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 2662-7140
Elektronische ISSN: 2662-7159
DOI
https://doi.org/10.1007/s43472-025-00185-6

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Editorial

  • Editorial

Crohn-Update: Operation oder Medikamente?

  • Open Access
  • Originalien

Editoriale

  • Editorial

Nebenwirkungen von Immuncheckpoint-Inhibitoren in der Gastroenterologie

  • Open Access
  • Originalien

Update Leberchirurgie: ein Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit

  • Open Access
  • Leber
  • Originalien

Einfluss von GLP-1-Rezeptoragonisten auf das HCC-Risiko und die Mortalität bei Patient:innen mit MASLD und Typ-2-Diabetes

  • Open Access
  • Journal Club