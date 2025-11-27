Editorial 01.12.2025 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr. Michael Fried Erschienen in Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 4/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Kolleginnen und Kollegen, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Éditorial Metadaten Titel Editorial Verfasst von Prof. Dr. Michael Fried Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 4/2025 Print ISSN: 2662-7140 Elektronische ISSN: 2662-7159 DOI https://doi.org/10.1007/s43472-025-00184-7