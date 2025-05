Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen (kPTBS) stehen zunehmend im Fokus psychotherapeutischer Aufmerksamkeit und Forschung – und das aus gutem Grund. Sie sind Ausdruck einer wiederholten, oft langanhaltenden Traumatisierung, die in den meisten Fällen innerhalb eigentlich schützender Beziehungen beginnt, häufig in der frühen Kindheit. Die Betroffenen erleben nicht nur einzelne überwältigende Ereignisse, sondern eine chronische Bedrohung, Ohnmacht und emotionale Vernachlässigung, die tiefe Spuren hinterlassen – nicht nur in der Psyche, sondern im gesamten Erleben und Verhalten. …