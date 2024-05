Auszug „… the times they are a‑changing“. Liebe Kolleginnen und Kollegen – die Welt scheint im Umbruch und wir haben damit umzugehen. In dieser Ausgabe von psychopraxis.neuropraxis finden Sie Artikel über weitreichende Änderungen in und um unsere(n) Themenfelder(n) in der Psychiatrie und Neurologie. Ob Therapieneuerungen, Auswirkungen der Umwelt auf Erkrankungen, Konsequenzen aus Ernährungsgewohnheiten, Einfluss digitaler Medien, neu aufflammende Gewalt durch uns geografisch oder ideologisch nahe Kriege ebenso wie das vermehrte Aufkommen von Femiziden oder der vermehrte Einzug erweiterter Themen der Palliativmedizin, all das verändert den Anspruch an unsere Fächer. …

