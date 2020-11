Die Vehemenz der Corona-Krise im vergangenen Frühjahr hat uns dazu veranlasst, das Feiern von 25 Jahren PROCARE zu verschieben - wohl auch in der Hoffnung, dass sich im Laufe des Jahres die Belastungen wieder reduzieren würden. Davon sind wir ja leider noch ziemlich entfernt, auch wenn mit Meldungen zu möglichen Erfolgen in der Impfstoffentwicklung nun doch neue Erwartungen geweckt werden. Aber andererseits: Wann wäre es passender, den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, wenn nicht jetzt? Und das tut PROCARE eben bereits seit 25 Jahren, weil der Springer Verlag schon früh erkannte, dass die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege ein essenzieller Bestandteil des Gesundheitssystems sind und Partner auf Augenhöhe sein müssen. ...