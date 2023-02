Editorial: Neugierig bleiben

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Alles Leben ist Veränderung, aber für viele Menschen bedeutet Veränderung Bedrohung. Das ist im Privatleben so und im Berufsleben. Die immer deutlicher zutage tretenden Unzulänglichkeiten unseres Gesundheitssystems würden grundlegende Veränderungen benötigen, aber sie scheiterten bisher an der Mutlosigkeit und Ängstlichkeit auf allen Seiten: Angst vor Machtverlust, vor dem Verlust von Gewohntem, vor möglichen Nachteilen... Oft ist diese Angst in der eigenen Lebensgeschichte begründet und rührt an existenziellen Erfahrungen. …