Zurück zum Zitat Wilder-Smith A, Longini I, Zuber PL, Bärnighausen T, Edmunds WJ, Dean N, et al. The public health value of vaccines beyond efficacy: methods, measures and outcomes. BMC Med. 2017;15(1):138. http://​bmcmedicine.​biomedcentral.​com/​articles/​10.​1186/​s12916-017-0911-8, cited 2020 Feb 22. CrossRef