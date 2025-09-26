Echokardiographie in Anästhesie und Intensivmedizin in Österreich

1 ]. Das Spektrum chirurgischer und interventioneller Eingriffe bei älteren und kardial erkrankten Patient:innen erweitert sich kontinuierlich. Dadurch sehen wir uns mit einer stetig wachsenden Zahl von Patient:innen konfrontiert, die eine individuell abgestimmte perioperative Betreuung erfordern. Vor diesem Hintergrund kommt der in den klinischen Alltag der Anästhesiologie und Intensivmedizin integrierten kardialen und hämodynamischen Beurteilung mittels Echokardiographie eine maßgebliche Bedeutung zu [].

Herzultraschall während des Medizinstudiums 2 ], eine seit 2007 bestehende, nach dem Prinzip des Peer-Teaching organisierte Lehrplattform. Die nachhaltige Wirkung der Ultraschallausbildung während des Studiums zeigt sich daran, dass Ärzt:innen bereits zu Beginn ihrer Facharztausbildung den Schallkopf sicher handhaben, Echoschnitte mit gewisser Fertigkeit einstellen, über grundlegende Kenntnisse der Gerätefunktion verfügen und Echobefunde interpretieren können. Der klinischen Bedeutung der Echokardiographie Rechnung tragend, ist diese seit dem Wintersemester 2022 als Pflichtseminar mit Praktikum im 7. Semester des Medizinstudiums an der Medizinischen Universität Wien verankert. Die Lehrmodule stoßen bei den Studierenden auf sehr großes Interesse: Während sie den Umgang mit dem Schallkopf trainieren, um die wichtigsten Echoschnitte einzustellen, vertiefen sie zugleich ihr Verständnis für die kardiale Anatomie, die Funktion der Herzklappen und die Blutflusshämodynamik. Ausdruck der studentischen Begeisterung für den Ultraschall ist auch die Initiative Sono4you [], eine seit 2007 bestehende, nach dem Prinzip des Peer-Teaching organisierte Lehrplattform. Die nachhaltige Wirkung der Ultraschallausbildung während des Studiums zeigt sich daran, dass Ärzt:innen bereits zu Beginn ihrer Facharztausbildung den Schallkopf sicher handhaben, Echoschnitte mit gewisser Fertigkeit einstellen, über grundlegende Kenntnisse der Gerätefunktion verfügen und Echobefunde interpretieren können. Anzeige

Echokardiographie in kardiologischer Fachpraxis und Echolabor – eine terminologische Vielfalt Der Begriff „Echokardiographie“ bezeichnet eine standardisierte, vollständige Ultraschalluntersuchung des Herzens und der angrenzenden großen Gefäße nach festgelegtem Protokoll, mit einem strukturierten schriftlichen Befund und mit formaler Archivierung. Die Durchführung erfolgt in der Regel in einem Echolabor eines Krankenhauses oder einer kardiologischen Fachpraxis. Es wurde diskutiert, den Begriff „Echokardiographie“ ausschließlich für Untersuchungen gemäß der hier genannten Definition zu reservieren und nicht auf bettseitig durchgeführte Ultraschalluntersuchungen des Herzens anzuwenden. Im klinischen Alltag konnte sich diese Unterscheidung jedoch nicht durchsetzen.

Echokardiographie außerhalb des Echolabors und der Fachpraxis 3 ]. Außerhalb des Echolabors und der Fachpraxen werden Ultraschalluntersuchungen des Herzens oft unter Zeitdruck nur auf spezielle Fragestellungen fokussiert und ohne standardisiertes Protokoll durchgeführt. Im Streben nach Standardisierung entwickelten verschiedene Fachrichtungen Untersuchungsschemata, angepasst an ihre spezifischen Anforderungen. Diese werden beispielsweise unter Bezeichnungen wie Bedside Ultrasound, Critical Care Ultrasound, Cardiac Point-of-Care Ultrasound (POCUS), Focused Cardiac Ultrasound (FoCUS), Focused Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE), extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) sowie Focused Echocardiography in Emergency Life Support (FEEL) geführt [].

Herzultraschall in der Anästhesie – Lernwille trifft auf fehlendes Curriculum 4 ‐ 6 ]. Abteilungsleiter:innen, den hohen Stellewert der Echokardiographie in der perioperativen Versorgung erkennend, unterstützen Fortbildungsinitiativen und setzen sich bei Spitalsträgern für die Bereitstellung moderner Ultraschallgeräte ein. Zur Standardisierung und nachhaltigen Absicherung der Ausbildung ist die Einführung eines auf das Sonderfach Anästhesiologie zugeschnittenen Curriculums mit klar definierten Lernzielen und einem Zertifizierungsmodell wünschenswert. Dabei muss das Spannungsfeld zwischen praktischer Umsetzbarkeit und hoher Ausbildungsqualität sorgfältig ausbalanciert werden. Die Echokardiographie sollte zudem in der Ausbildungsordnung für Anästhesiologie und Intensivmedizin klar verankert werden. Viele Kolleg:innen der Anästhesie verfügen bereits zu Beginn ihrer Facharztausbildung über praktische Grundkenntnisse der Echokardiographie, und haben ein ausgesprochenes Bestreben, ihre Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln. Es stehen verschiedene strukturierte Curricula zur Verfügung (Infobox), doch fehlen derzeit in Österreich einheitliche Ausbildungsrichtlinien, die speziell auf die Bedürfnisse der Allgemeinanästhesie zugeschnitten sind. Hinzu kommt, dass viele Anästhesist:innen nicht über die zeitlichen oder organisatorischen Ressourcen verfügen, diese zeitintensiven Programme vollständig zu durchlaufen und formell abzuschließen. Dennoch ist das Engagement groß: Viele Kolleg:innen vertiefen ihre echokardiographischen Kenntnisse eigeninitiativ – praxisnah und angepasst an die Anforderungen ihres jeweiligen Arbeitsumfelds. Häufig besuchen sie Kurse mit Übungen an Probanden sowie simulatorbasiertes Training. Online-Formate wie 123sonography oder Toronto Interactive Education haben das klassische Lehrbuch inzwischen weitgehend abgelöst und bieten ein vielfältiges Weiterbildungsangebot []. Abteilungsleiter:innen, den hohen Stellewert der Echokardiographie in der perioperativen Versorgung erkennend, unterstützen Fortbildungsinitiativen und setzen sich bei Spitalsträgern für die Bereitstellung moderner Ultraschallgeräte ein. Zur Standardisierung und nachhaltigen Absicherung der Ausbildung ist die Einführung eines auf das Sonderfach Anästhesiologie zugeschnittenen Curriculums mit klar definierten Lernzielen und einem Zertifizierungsmodell wünschenswert. Dabei muss das Spannungsfeld zwischen praktischer Umsetzbarkeit und hoher Ausbildungsqualität sorgfältig ausbalanciert werden. Die Echokardiographie sollte zudem in der Ausbildungsordnung für Anästhesiologie und Intensivmedizin klar verankert werden. 7 , 8 ]. Darüber hinaus fordert die deutsche Bundesärztekammer in ihrer Weiterbildungsordnung „kognitive Methodenkompetenz“ in Hinblick auf „anästhesierelevante Ultraschallverfahren, insbesondere Notfallsonographie, transösophageale und transthorakale Echokardiographie“ [ 9 ]. In Deutschland bieten die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) ein mehrstufiges Zertifizierungskonzept, das speziell auf die Anwendung in der Anästhesiologie zugeschnitten ist, an []. Darüber hinaus fordert die deutsche Bundesärztekammer in ihrer Weiterbildungsordnung „kognitive Methodenkompetenz“ in Hinblick auf „anästhesierelevante Ultraschallverfahren, insbesondere Notfallsonographie, transösophageale und transthorakale Echokardiographie“ []. Anzeige

Transösophageale Echokardiographie – hohe Aussagekraft, aufwändige Logistik 1 Abb. 1 3D-Echokardiographie ermöglicht endoskopieähnliche Darstellungen kardialer Strukturen Bild vergrößern Die transösophageale Echokardiographie (TEE) bietet in vielen Fällen gegenüber der transthorakalen Echokardiographie (TTE) den Vorteil einer besseren Bildqualität, da die Sonde unmittelbar hinter dem linken Vorhof positioniert ist. Durch Fortschritte in der Miniaturisierung der Sondenkomponenten sowie in der Softwareentwicklung ermöglicht die 3D-Echokardiographie heute endoskopieähnliche Darstellungen kardialer Strukturen (Abb.). Nachteilig sind die Semiinvasivität, die in der Regel eine Sedierung oder Anästhesie erfordert, die dadurch eingeschränkte Wiederholbarkeit sowie der höhere logistische Aufwand. Das Einsatzspektrum der TEE ist breit: Sie dient zur Beurteilung der Klappenstrukturen für Operations- und Interventionsplanung, intraoperativ zur unmittelbaren Evaluierung des Operationserfolgs und der Beurteilung der Myokardkontraktilität und Einschätzung der Hämodynamik. Weitere Indikationen sind die Endokarditisdiagnostik, die Thrombensuche im linken Vorhof, die Suche nach Vorhofseptumdefekten sowie generell die Echokardiographie bei unzureichender transthorakaler Schallqualität – ein Aspekt, der insbesondere auf der Intensivstation relevant ist. Ein derzeit sehr wichtiges Indikationsgebiet stellt zudem die Steuerung von Transkatheterinterventionen dar. Für den Einsatz der TEE an einer Abteilung müssen wesentliche logistische Herausforderungen gelöst werden. Wartung, Reinigung, hygienische Aufbereitung sowie die sachgerechte Aufbewahrung der TEE-Sonden erfordern klare Abläufe und Zuständigkeiten. Hierbei sind die Hygieneverantwortlichen des Krankenhauses einzubeziehen. Pflege- und Reinigungspersonal müssen wegen der Fragilität und Stoßempfindlichkeit der Echosondenbauelemente eine äußerst sorgfältige Handhabung sicherstellen.

TEE: integraler Bestandteil der Herzanästhesie 10 ]. In allen neun österreichischen anästhesiologischen Abteilungen mit Herzchirurgie – Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten, Wels, Wien Floridsdorf und Wien AKH – wird die TEE von den Anästhesieabteilungen durchgeführt. Zertifizierungsmöglichkeiten bestehen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene (Infobox). Im Juli 2003 wurde auf Initiative der TEE-Pioniere Dr. Heinz Tschernich und Dr. Manfred Greher unter der Präsidentschaft von Prof. Karl Lindner die Arbeitsgruppe „Perioperative Echokardiographie“ innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) gegründet [ 11 ]. In dieser Arbeitsgruppe entwickelten engagierte Wegbereiter, die bereits Anfang der 2000er-Jahre die TEE-Zertifizierung im National Board of Echocardiography der USA erworben hatten, das österreichische TEE-Zertifizierungsprogramm. Derzeit bieten mehrere große österreichische Zentren strukturierte Vorbereitungskurse zur Erlangung des Echodiploms an, während für die Abwicklung des Zertifizierungsweges die Arbeitsgruppe verantwortlich ist. Die TEE ist ein integraler Bestandteil der Herzanästhesie []. In allen neun österreichischen anästhesiologischen Abteilungen mit Herzchirurgie – Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten, Wels, Wien Floridsdorf und Wien AKH – wird die TEE von den Anästhesieabteilungen durchgeführt. Zertifizierungsmöglichkeiten bestehen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene (Infobox). Im Juli 2003 wurde auf Initiative der TEE-Pioniere Dr. Heinz Tschernich und Dr. Manfred Greher unter der Präsidentschaft von Prof. Karl Lindner die Arbeitsgruppe „Perioperative Echokardiographie“ innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) gegründet []. In dieser Arbeitsgruppe entwickelten engagierte Wegbereiter, die bereits Anfang der 2000er-Jahre die TEE-Zertifizierung im National Board of Echocardiography der USA erworben hatten, das österreichische TEE-Zertifizierungsprogramm. Derzeit bieten mehrere große österreichische Zentren strukturierte Vorbereitungskurse zur Erlangung des Echodiploms an, während für die Abwicklung des Zertifizierungsweges die Arbeitsgruppe verantwortlich ist.

TEE-gestützte Steuerung von Transkatheterinterventionen 12 , 13 ] wie „edge-to-edge repair“ (z. B. [MitraClip® und Triclip® (Abbott Cardiovascular, Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), Pascal® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)) oder Prothesenimplantationen (z. B. Tendyne®, (Abbott Cardiovascular, Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), Sapien M3® und Evoque® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)) ist die intraprozedurale TEE-Steuerung zusätzlich zur Fluoroskopie essenziell. Auf internationaler Ebene existieren viele Fortbildungsprogramme, darunter Webinare, Kongressveranstaltungen und Seminare, die auf die TEE-gestützte Begleitung struktureller Interventionen ausgerichtet sind. Ein erheblicher Teil dieser Angebote wird von Industriepartnern, insbesondere Herstellern katheterbasierter Klappen- und Rekonstruktionssysteme sowie von Anbietern von Echokardiographiesystemen, initiiert, mitgestaltet oder finanziell unterstützt. Die TEE-Steuerung bei katheterbasierten Eingriffen wird in der Regel der Kardiologie zugeordnet. In einigen deutschen und US-amerikanischen Zentren obliegt die intraprozedurale echokardiographische Bildgebung jedoch der Herzanästhesie (persönliche Mitteilung). An der Medizinischen Universitätsklinik/AKH Wien erfolgen katheterbasierte Eingriffe an atrioventrikulären Klappen sowohl durch die kardiologische als auch durch die herzchirurgische Abteilung; bei Durchführung durch die herzchirurgische Abteilung übernimmt die Herzanästhesie die TEE-Steuerung [ 14 , 15 ]. Die kontinuierliche Weiterentwicklung echokardiographischer Fertigkeiten im Rahmen der interventionellen Echokardiographie – insbesondere in Bezug auf die Beurteilung valvulärer Pathologien, die Indikationsstellung für strukturelle Eingriffe [ 16 ] sowie die technische Handhabung moderner Echokardiographiesysteme – trägt nicht nur zur Qualität und Sicherheit der Prozeduren bei. Sie stärkt darüber hinaus die diagnostische Beurteilung bei konventionellen Herzoperationen, fördert die interprofessionelle Zusammenarbeit mit chirurgischen Partnern und unterstreicht die zentrale Rolle des echokardiographisch kompetenten Teams in der Herzanästhesie [ 17 ]. Bei komplexen katheterbasierten Interventionen an den atrioventrikulären Klappen [] wie „edge-to-edge repair“ (z. B. [MitraClip® und Triclip® (Abbott Cardiovascular, Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), Pascal® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)) oder Prothesenimplantationen (z. B. Tendyne®, (Abbott Cardiovascular, Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), Sapien M3® und Evoque® (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)) ist die intraprozedurale TEE-Steuerung zusätzlich zur Fluoroskopie essenziell. Auf internationaler Ebene existieren viele Fortbildungsprogramme, darunter Webinare, Kongressveranstaltungen und Seminare, die auf die TEE-gestützte Begleitung struktureller Interventionen ausgerichtet sind. Ein erheblicher Teil dieser Angebote wird von Industriepartnern, insbesondere Herstellern katheterbasierter Klappen- und Rekonstruktionssysteme sowie von Anbietern von Echokardiographiesystemen, initiiert, mitgestaltet oder finanziell unterstützt. Die TEE-Steuerung bei katheterbasierten Eingriffen wird in der Regel der Kardiologie zugeordnet. In einigen deutschen und US-amerikanischen Zentren obliegt die intraprozedurale echokardiographische Bildgebung jedoch der Herzanästhesie (persönliche Mitteilung). An der Medizinischen Universitätsklinik/AKH Wien erfolgen katheterbasierte Eingriffe an atrioventrikulären Klappen sowohl durch die kardiologische als auch durch die herzchirurgische Abteilung; bei Durchführung durch die herzchirurgische Abteilung übernimmt die Herzanästhesie die TEE-Steuerung []. Die kontinuierliche Weiterentwicklung echokardiographischer Fertigkeiten im Rahmen der interventionellen Echokardiographie – insbesondere in Bezug auf die Beurteilung valvulärer Pathologien, die Indikationsstellung für strukturelle Eingriffe [] sowie die technische Handhabung moderner Echokardiographiesysteme – trägt nicht nur zur Qualität und Sicherheit der Prozeduren bei. Sie stärkt darüber hinaus die diagnostische Beurteilung bei konventionellen Herzoperationen, fördert die interprofessionelle Zusammenarbeit mit chirurgischen Partnern und unterstreicht die zentrale Rolle des echokardiographisch kompetenten Teams in der Herzanästhesie [].

Echokardiographie auf der Intensivstation 18 ]. Sie ermöglicht die Beurteilung des Volumenstatus, der kardialen Funktion sowie struktureller Anomalien und unterstützt damit die Steuerung therapeutischer Maßnahmen. Unter Bedingungen der invasiven Beatmung oder eingeschränkter Lagerungsfähigkeit der Patient:innen stößt die TTE häufig an ihre Grenzen, sodass die TEE ein wertvolles ergänzendes Verfahren darstellt. Für die Anwendung der Echokardiographie auf der Intensivstation existiert inzwischen ein anspruchsvolles europäisches standardisiertes Ausbildungscurriculum (Infobox; [ 19 ]). In der aktuellen Ausbildungsordnung für unser Fach werden aber derzeit weder praktische Fertigkeiten noch theoretische Kenntnisse in dieser Methode gefordert. Anders ist es in Deutschland: die Bundesweiterbildungssordnung fordert „Handlungskompetenz“ in Hinblick auf „fokussierte echokardiographische Diagnostik bei hämodynamischer Instabilität sowie bei Links- bzw. Rechtsherzbelastung im Rahmen der Intensivmedizin“ [ 9 ]. Die Echokardiographie – sowohl die TTE als auch die TEE – findet in der Intensivmedizin zunehmend breite Anwendung []. Sie ermöglicht die Beurteilung des Volumenstatus, der kardialen Funktion sowie struktureller Anomalien und unterstützt damit die Steuerung therapeutischer Maßnahmen. Unter Bedingungen der invasiven Beatmung oder eingeschränkter Lagerungsfähigkeit der Patient:innen stößt die TTE häufig an ihre Grenzen, sodass die TEE ein wertvolles ergänzendes Verfahren darstellt. Für die Anwendung der Echokardiographie auf der Intensivstation existiert inzwischen ein anspruchsvolles europäisches standardisiertes Ausbildungscurriculum (Infobox; []). In der aktuellen Ausbildungsordnung für unser Fach werden aber derzeit weder praktische Fertigkeiten noch theoretische Kenntnisse in dieser Methode gefordert. Anders ist es in Deutschland: die Bundesweiterbildungssordnung fordert „Handlungskompetenz“ in Hinblick auf „fokussierte echokardiographische Diagnostik bei hämodynamischer Instabilität sowie bei Links- bzw. Rechtsherzbelastung im Rahmen der Intensivmedizin“ [].

Automatisierung und Innovation Neue von den Herstellern unter Aufwendung von Machine Learning entwickelte Methoden und Softwarelösungen in den modernen Echokardiographiesystemen reduzieren nicht nur die Interobserver-Variabilität, sondern verkürzen auch deutlich die Untersuchungszeit. Dadurch gewinnen sie insbesondere für die perioperative Echokardiographie an Bedeutung. 2 2 Abb. 2 Automatisierte Hüllkurven- und Endokard-Grenzdetektion. a Automatisierte Hüllkurven-Detektion des PW-Doppler im linksventrikulären Ausflusstrakt; b automatisierte Endokard-Grenzdetektion im linken Ventrikel Bild vergrößern Die automatisierte Hüllkurven-Detektion (Abb.a) dopplerechokardiographischer Blutflussgeschwindigkeiten ermöglicht eine schnelle Generierung numerischer Parameter wie Blutflussgeschwindigkeit, Druckgradienten und Velocity-Time-Integral sowie daraus abgeleiteter physiologischer Größen wie Schlagvolumen und Herzzeitvolumen. Ebenso erlaubt die automatisierte Endokard-Grenzdetektion (Abb.b) zur Bestimmung von Ejektionsfraktion und Ventrikelvolumina eine rasche und zuverlässige Beurteilung der kardialen Funktion. Voraussetzung ist eine gute Schallqualität, die sowohl von patientenabhängigen Faktoren als auch von der Expertise der Untersuchenden abhängig ist. Die Vorteile der Automatisierung sind erheblich, und moderne Echokardiographiesysteme übernehmen zunehmend zuverlässig komplexe Aufgaben. Sie ersetzen jedoch nicht die Notwendigkeit einer fundierten echokardiographischen Ausbildung, um die Ergebnisse fachgerecht interpretieren und in den klinischen Kontext einordnen zu können. Handheld-Ultraschallgeräte verschiedener Hersteller [ 20 ] eignen sich für rasche orientierende Untersuchungen des Herzens und der angrenzenden großen Gefäße. Aufgrund ihrer Limitationen – wie eingeschränkte Bildqualität und Auflösung, reduzierte Messgenauigkeit sowie häufig fehlende Anbindung an klinische Archivierungssysteme – beschränkt sich das Einsatzgebiet jedoch vorwiegend auf das präklinische Screening, wo die kompakte Bauweise, die geringe Größe und die Handlichkeit der Geräte von entscheidendem Vorteil ist. verschiedener Hersteller [] eignen sich für rasche orientierende Untersuchungen des Herzens und der angrenzenden großen Gefäße. Aufgrund ihrer Limitationen – wie eingeschränkte Bildqualität und Auflösung, reduzierte Messgenauigkeit sowie häufig fehlende Anbindung an klinische Archivierungssysteme – beschränkt sich das Einsatzgebiet jedoch vorwiegend auf das präklinische Screening, wo die kompakte Bauweise, die geringe Größe und die Handlichkeit der Geräte von entscheidendem Vorteil ist. Anzeige Die intrakardiale Echokardiographie (ICE) , bei der eine Echosonde über die großen venösen Gefäße in das Herz eingeführt wird, ist in Österreich seit Sommer 2025 kommerziell verfügbar. Aufgrund der als Einmalprodukte gefertigten Kathetersonden sowie der erforderlichen Aufrüstung der Echogeräte ist die Methode kostenintensiv. Ihr hauptsächliches Einsatzgebiet liegt derzeit in transkathetergestützten Interventionen bei strukturellen Herzerkrankungen [ 21 ]. Mit fortschreitender technischer Entwicklung und kosteneffizienterer Produktion könnte die ICE die TEE in diesen Indikationen langfristig ablösen und Eingriffe möglicherweise auch ohne Anästhesie ermöglichen. , bei der eine Echosonde über die großen venösen Gefäße in das Herz eingeführt wird, ist in Österreich seit Sommer 2025 kommerziell verfügbar. Aufgrund der als Einmalprodukte gefertigten Kathetersonden sowie der erforderlichen Aufrüstung der Echogeräte ist die Methode kostenintensiv. Ihr hauptsächliches Einsatzgebiet liegt derzeit in transkathetergestützten Interventionen bei strukturellen Herzerkrankungen []. Mit fortschreitender technischer Entwicklung und kosteneffizienterer Produktion könnte die ICE die TEE in diesen Indikationen langfristig ablösen und Eingriffe möglicherweise auch ohne Anästhesie ermöglichen.

Bildarchivierung: von WLAN bis PACS Eine logistische und finanzielle Herausforderung für die IT-Abteilung und das Krankenhausmanagement ist die Einrichtung einer stabilen kabellosen Verbindung (z. B. via WLAN) zwischen den Echokardiographiesystemen und dem Picture Archiving and Communication System (PACS). Die Übertragung und Archivierung nach dem Standard Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) sowie eine adäquate Infrastruktur mit ausreichend vorhandenen und für alle Ärzt:innen leicht zugänglichen, hochauflösenden Betrachtungsstationen für den Zugriff auf Befunde und Bilddaten sind in einem leistungsstarken Zentrum selbstverständliche Voraussetzungen für effiziente klinische Abläufe. In Abteilungen, in denen die Echokardiographie eine zentrale Rolle spielt, ermöglichen die Betrachtungsstationen neben der Bilddarstellung auch die Nachbearbeitung, Durchführung von Messungen sowie die Befunderstellung.

Fazit Die Echokardiographie entwickelt sich in der Anästhesie und Intensivmedizin zunehmend zu einer klinischen Notwendigkeit und befindet sich daher in vielen Zentren im Prozess der Etablierung. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung standardisierter Curricula sowie den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur – gefordert von motivierten Nachwuchskräften, getragen von engagierten Anwender:innen und Ausbildungsverantwortlichen, begleitet von den Fachgesellschaften und unterstützt durch die Krankenhausträger – wird sie sich unweigerlich als unverzichtbares Instrument im klinischen Alltag unseres Faches verankern. Infobox Zertifizierungswege/Akkreditierungsmöglichkeiten National (Österreich) Anzeige https://​www.​oegari.​at/​arbeitsgruppen/​arge-perioperative-echokardiographi​e-und-sonographie Organisation: Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI)

Logbuch: 150 TEE +50 TTE

Schriftliche Prüfung: im Rahmen des jährlich stattfindenden AIC

Praktische Prüfung: in einem anerkannten Ausbildungszentrum

Besonderheit: stark Herz-OP-orientiert Diplom für perioperative Echokardiographie der ÖGARI https://​oegum.​at/​arbeitskreise/​ Organisation: Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM)

Logbuch: 80 Fälle fokussierte TTE, 120 Fälle Notfallultraschall (Abdomen, Thorax)

Prüfung: nach den Dreiländerrichtlinien ÖGUM-Zertifizierung Notfallsonographie (Basisausbildung) International (Europa) https://​www.​escardio.​org/​Education/​Career-Development/​Certification/​Adult-Transoesophageal​-Echo Organisation: European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) & European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and Intensive Care (EACTAIC)

Schriftliche Online-Prüfung: 2× pro Jahr

Logbuch: 125 Fälle innerhalb von 24 zusammenhängenden Monaten (−1 bis +1 Jahr rund um die Prüfung)

Re-Zertifizierung: alle 5 Jahre

Besonderheit: „for all healthcare professionals“ Certification in Adult Transoesophageal Echocardiography (TOE) Anzeige https://​www.​escardio.​org/​Education/​Career-Development/​Certification/​Adult-Transthoracic-Echo Organisation: EACVI

Schriftliche Online-Prüfung: 2× pro Jahr

Logbuch: 250 Fälle innerhalb von 12 zusammenhängenden Monaten (−1 bis +1 Jahr rund um die Prüfung)

Re-Zertifizierung: alle 5 Jahre

Besonderheit: „for all healthcare professionals“ Certification in Adult Transthoracic Echocardiography (TTE) https://​www.​esicm.​org/​european-diploma-in-advanced-critical-care-echocardiography​-edec/​ Organisation: European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)

Logbuch: 100 TTE +35 TEE innerhalb von 24 zusammenhängenden Monaten

Schriftliche Online-Prüfung

Besonderheit: 40 Punkte durch e‑Learning, Webinare, Kurs am ESICM-Kongress erforderlich

Re-Zertifizierung: erforderlich European Diploma in Advanced Critical Care Echocardiography (EDEC)

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt Anna Bartunek gibt an, Proktorhonorare von der Firma Abbott erhalten zu haben. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

