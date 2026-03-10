Dyspareunie: Differenzialdiagnosen und Therapie

Dyspareunie ist ein häufiges Symptom (10–21 %) mit komplexer, oft multifaktorieller Genese. Die zugrunde liegenden Ursachen variieren deutlich mit dem Lebensalter und Menopausenstatus. Entscheidend ist die Einteilung in oberflächliche (z. B. Vulvodynie, Infektionen) und tiefe Dyspareunie (z. B. Endometriose, chronische Beckenentzündung, myofasziale Beckenbodenhypertonie) mit unterschiedlichen, aber auch überlappenden Ätiologien. Bei jüngeren Frauen stehen infektiöse Ursachen, Endometriose und funktionelle Störungen im Vordergrund, während bei postmenopausalen Patientinnen das „genitourinary syndrome of menopause“ (GSM) mit vaginaler Atrophie dominiert. Zentrale Differenzialdiagnosen umfassen Vulvodynie, myofasziale Beckenbodenhypertonie, chronische/subklinische Beckenentzündungen, Endometriose sowie iatrogene Faktoren (Operationen, Medikamente, Radiotherapie). Fernab der Ätiologie respektive Detektion eines möglichen auslösenden Faktors sind ein biopsychosoziales Verständnis und ein interdisziplinärer Behandlungsansatz für den Therapieerfolg entscheidend.