Dupilumab zur Behandlung der therapierefraktären atopischen Dermatitis

Zusammenfassung

Die Behandlung der therapierefraktären atopischen Dermatitis stellt Dermatologen vor große Herausforderungen. Wenn topische Steroidtherapien, UVB Schmalband (UVB-NB) und Immunsuppressiva ausgeschöpft sind, steht nun mit Dupilumab, einem monoklonalen Antikörper gegen Interleukin 4 und Interleukin 23 (IL4/IL13) ein neuer Therapieansatz zur Verfügung. Nach initialer Berechnung von EASI (Eczema Area and Severity Index) und Pruritis NRS (Numeric Rating Scale) werden zunächst als Startdosis 2 × 300 mg s.c. verabreicht, danach 300 mg s.c. in 2‑wöchigem Abstand. In den folgenden vier Fallstudien soll über erste Erfolge im klinischen Alltag berichtet werden.