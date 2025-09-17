Zum Inhalt
Mögliche Perspektiven für Krebstherapie: DNA-Schädigungsmechanismus in Wasser nachgewiesen

Ein Nachweis zu einem speziellen DNA-schädigenden Mechanismus ist erstmals unter realitätsnahen Bedingungen gelungen – eine wichtige Grundlage für mögliche Krebstherapien. Damit bestätigte ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Dr. Dana Bloß vom Institut für Physik der Universität Kassel einen zentralen molekularen Prozess in flüssigem Wasser, wie er auch im menschlichen Körper vorkommen könnte.

