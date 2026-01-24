Digitales Gedenkbuch 01.01.2026 mitteilungen der gesellschaft der ärzte in wien Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 1-2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Hot Topics der Pneumologie an einem Tag Metadaten Titel Digitales Gedenkbuch Publikationsdatum 01.01.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 1-2/2026 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-026-02704-0