rheuma plus

Digitale Physiotherapie bei axialer Spondyloarthritis

Das ÖVMB-Forschungsprojekt AXIA

  • 28.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Martina Neubauer
Saskia Wagner, Mag.
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Die Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew (ÖVMB) hat 2024 gemeinsam mit Applimeda das Forschungsprojekt AXIA gestartet, um digitale Physiotherapie für Menschen mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) voranzutreiben. Alle ÖVMB-Mitglieder erhalten exklusiven Zugang zur Bechterew-App Axia, einem CE-zertifizierten Medizinprodukt, das evidenzbasierte Bewegungstherapie, Krankheitsmanagement und Wissensvermittlung kombiniert.
Axia unterstützt Betroffene durch tägliche, individuell angepasste Übungen, über 250 Videoanleitungen, Entspannungstechniken sowie einen digitalen Begleiter namens „Bechto“, der motiviert und Feedback gibt. Die App passt Übungen an das persönliche Leistungsniveau an und bietet zusätzlich Soforthilfe bei akuten Schmerzen entlang der Wirbelsäule, externe Sporterfassung, Erinnerungssysteme und eine umfangreiche Wissensbibliothek zu Morbus Bechterew. Ziel ist die nachhaltige Integration von Bewegung in den Alltag und eine Verbesserung der Krankheitskompetenz.
Eine große Studie im Rahmen des deutschen DiGA-Zulassungsverfahrens zeigt hochsignifikante Verbesserungen bei Krankheitsaktivität, Funktionalität und Lebensqualität unter Axia. Auch eine österreichische Nutzerumfrage mit 70 Mitgliedern bestätigt deutliche Fortschritte bei Schmerzreduktion und Beweglichkeit zwischen Winter und Sommer 2025.
Da nicht alle Betroffenen Zugang zu physiotherapeutischen Gruppen haben, sieht die ÖVMB in Axia eine essenzielle Ergänzung, um tägliche, motivierende Bewegungstherapie niederschwellig zu ermöglichen und damit die Lebensqualität von Menschen mit axSpA nachhaltig zu verbessern.
Die ÖVMB kann mehr: Sie treibt Innovation voran und ermöglicht ihren Mitgliedern schon heute den Zugang zu einer digitalen Gesundheitslösung – noch bevor sie offiziell verfügbar ist.
