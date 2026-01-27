Zum Inhalt

Digitale Patientenedukation in der Rheumatologie

Bedarf, Herausforderungen und Umsetzung am Praxisbeispiel DiRhIS

  • 26.01.2026
  • Originalien
Zusammenfassung

Digitale Patientenedukation gewinnt in der Rheumatologie an Bedeutung. Grund dafür sind zunehmende Versorgungslücken, begrenzte ärztliche Ressourcen und eine steigende Prävalenz rheumatologischer Erkrankungen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Außerdem stellt er das digitale rheumatologische Informationssystem DiRhIS (BDRh Service GmbH, Grünwald) als praxisnahes Implementierungsbeispiel in Deutschland vor. Das System DiRhIS bietet qualitätsgesicherte, webbasierte Informationen zu zentralen rheumatischen Erkrankungen. Zudem können Behandlungsteams damit Patienteninformationen nach Bedarf erstellen und digital übermitteln. Über definierte Schnittstellen lässt sich das System in bestehende Versorgungs- und Dokumentationsprozesse integrieren. Ein interdisziplinäres Fachgremium sichert die Qualität, während parallel ein Innovationsraum die Weiterentwicklung digitaler Formate fördert. Die bisherigen Erfahrungen mit DiRhIS unterstreichen das Potenzial, digital gestützte, qualitätsgesicherte Patientenedukation zu etablieren. So können Konsultationen entlastet, das Selbstmanagement gestärkt und ein skalierbarer Ansatz für die rheumatologische Versorgung im DACH-Raum geschaffen werden.

Graphic abstract

Bild vergrößern
Publikationsdatum
26.01.2026
Verlag
Springer Vienna
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00930-4
